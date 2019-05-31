ЦВК зареєструвала скандального екс-мера Ірпеня кандидатом в депутати



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Володимир Карплюк піде по 95-му округу, в який входить місто Ірпінь, яким він керував до серпня 2018 року

Центральна виборча комісія на сьогоднішньому засіданні зареєструвала ще дев'ятьох кандидатів у народні депутати для участі у позачергових виборах, що відбудуться 21 липня.

Так, комісія зареєструвала Олега Місірука в одномандатному виборчому окрузі № 21 (Волинська обл.),

Ольгу Бабенко - № 33 (Дніпропетровська обл.),

Вадима Кривохатька - № 82 (Запорізька обл.),

Володимира Карплюка - № 95 (Київська обл.),

Олексія Здоровця - № 97 (Київська обл.),

Леоніда Клімова - № 137 (Одеська обл.),

Олексія Тесаловського - № 174 (Харківська обл.),

Олександра Супруненка - № 216 та Євгена Радька - № 218 (м. Київ).

Станом на 31 травня зареєстровано 10 кандидатів в народні депутати.

29 травня ЦВК зареєструвала першого кандидата в народні депутати в одномандатному виборчому окрузі № 214 Володимира Пригладя.