ЦВК зареєструвала скандального екс-мера Ірпеня кандидатом в депутати
Володимир Карплюк піде по 95-му округу, в який входить місто Ірпінь, яким він керував до серпня 2018 року
Центральна виборча комісія на сьогоднішньому засіданні зареєструвала ще дев'ятьох кандидатів у народні депутати для участі у позачергових виборах, що відбудуться 21 липня.
Так, комісія зареєструвала Олега Місірука в одномандатному виборчому окрузі № 21 (Волинська обл.),
Ольгу Бабенко - № 33 (Дніпропетровська обл.),
Вадима Кривохатька - № 82 (Запорізька обл.),
Володимира Карплюка - № 95 (Київська обл.),
Олексія Здоровця - № 97 (Київська обл.),
Леоніда Клімова - № 137 (Одеська обл.),
Олексія Тесаловського - № 174 (Харківська обл.),
Олександра Супруненка - № 216 та Євгена Радька - № 218 (м. Київ).
Станом на 31 травня зареєстровано 10 кандидатів в народні депутати.
29 травня ЦВК зареєструвала першого кандидата в народні депутати в одномандатному виборчому окрузі № 214 Володимира Пригладя.