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    Політика

    ЦВК зареєструвала скандального екс-мера Ірпеня кандидатом в депутати

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    ЦВК зареєструвала скандального екс-мера Ірпеня кандидатом в депутати

    Володимир Карплюк піде по 95-му округу, в який входить місто Ірпінь, яким він керував до серпня 2018 року

    Центральна виборча комісія на сьогоднішньому засіданні зареєструвала ще дев'ятьох кандидатів у народні депутати для участі у позачергових виборах, що відбудуться 21 липня.

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    Так, комісія зареєструвала Олега Місірука в одномандатному виборчому окрузі № 21 (Волинська обл.),

    Ольгу Бабенко - № 33 (Дніпропетровська обл.),

    Вадима Кривохатька - № 82 (Запорізька обл.),

    Володимира Карплюка - № 95 (Київська обл.),

    Олексія Здоровця - № 97 (Київська обл.),

    Леоніда Клімова - № 137 (Одеська обл.),

    Олексія Тесаловського - № 174 (Харківська обл.),

    Олександра Супруненка - № 216 та Євгена Радька - № 218 (м. Київ).

    Станом на 31 травня зареєстровано 10 кандидатів в народні депутати.

    29 травня ЦВК зареєструвала першого кандидата в народні депутати в одномандатному виборчому окрузі № 214 Володимира Пригладя.

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