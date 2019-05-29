Центрвиборчком зареєстрував першого кандидата в депутати



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Фото: Український тиждень

Перший зареєстрований кандидат у нардепи Володимир Пригладь балотується в одномандатному виборчому окрузі №214

Центральна виборча комісія зареєструвала першого кандидата у народні депутати України, який балотується в одномандатному виборчому окрузі №214 у порядку самовисування на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року. Про це йдеться у повідомленні на Facebook-сторінці ЦВК.

У повідомленні сказано, що 29 травня відбулось чергове засідання Центральної виборчої комісії, яке провела голова комісії Тетяна Сліпачук. До Комісії надійшла заява громадянина України про самовисування разом з іншими документами для реєстрації його кандидатом у народні депутати України в одномандатному виборчому окрузі на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року.

«Розглянувши зазначені документи та встановивши їх відповідність вимогам виборчого закону, Комісія зареєструвала кандидата у народні депутати України, який балотується в одномандатному виборчому окрузі № 214 у порядку самовисування Пригладя Володимира Вікторовича, народився 8 грудня 1976 року в місті Хмельницькому, громадянина України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізичну особу – підприємця, безпартійного, проживає в селі Петропавлівська Борщагівка Києво-Святошинського району Київської області, судимість відсутня, самовисування», - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 24 травня в Україні офіційно стартувала виборча кампанія позачергових виборів у Верховну Раду, призначених на 21 липня. Указ президента Володимира Зеленського про розпуск парламенту і дострокове проведення виборів був опублікований в газеті «Урядовий кур'єр» 23 травня, відповідно цього дня він набув чинності.

У вівторок, 21 травня, президент України Володимир Зеленський підписав указ про дострокове припинення повноважень Верховної Ради 8-го скликання і призначив позачергові парламентські вибори на 21 липня.

24 травня народні депутати від Народного фронту оскаржили в Конституційному суді указ президента Володимира Зеленського про достроковий розпуск парламенту.

У Верховний суд подано вже три позовні заяви, якими оскаржується відповідний указ президента.