Датська сторона запевнила у подальшій допомозі Україні у проведенні реформ з метою підвищення обороноздатності

Королівство Данія допоможе реформувати українську армію задля підвищення обороноздатності країни. Такої домовленості було досягнуто під час зустрічі у Києві міністра оборони Данії Тріні Брамсен та міністра оборони України Олексія Резнікова. Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

У свою чергу Тріне Брамсен підтвердила непохитну підтримку Королівством Данія України у відстоюванні суверенітету, відновленні територіальної цілісності у міжнародно визнаних кордонах, а також реалізації європейських та євроатлантичних прагнень нашої Держави.

«Датська сторона запевнила у подальшій допомозі Україні у проведенні реформ з метою підвищення обороноздатності, взаємосумісності Збройних Сил України з арміями держав-партнерів, відповідно до принципів та стандартів НАТО», – йдеться у повідомленні.

Сторони обговорили пріоритети двостороннього оборонного співробітництва, важливі для розвитку збройних сил обох країн у таких галузях, як кіберзахист, спільна участь у військових навчаннях, професійна підготовка та підготовка військ, а також досвід впровадження стандартів НАТО в діяльність збройних сил.

Міністр оборони України відзначив зусилля данських радників, штабних офіцерів та військових інструкторів, які працюють в Україні. Сфери їх діяльності різні, але мета одна – сприяти успішному впровадженню у Збройних Силах України стандартів та процедур НАТО.

До слова, російський суд вперше підтвердив присутність регулярних військ РФ на Донбасі.

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