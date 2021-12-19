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    Данія допоможе реформувати українську армію

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    Олексій Резніков зустрівся з Міністеркою оборони Королівства Данія Тріне Брамсен - Данія допоможе реформувати українську армію
    Олексій Резніков зустрівся з Міністеркою оборони Королівства Данія Тріне Брамсен
    фото: Міноборони

    Датська сторона запевнила у подальшій допомозі Україні у проведенні реформ з метою підвищення обороноздатності

    Королівство Данія допоможе реформувати українську армію задля підвищення обороноздатності країни. Такої домовленості було досягнуто під час зустрічі у Києві міністра оборони Данії Тріні Брамсен та міністра оборони України Олексія Резнікова. Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

    У свою чергу Тріне Брамсен підтвердила непохитну підтримку Королівством Данія України у відстоюванні суверенітету, відновленні територіальної цілісності у міжнародно визнаних кордонах, а також реалізації європейських та євроатлантичних прагнень нашої Держави.

    «Датська сторона запевнила у подальшій допомозі Україні у проведенні реформ з метою підвищення обороноздатності, взаємосумісності Збройних Сил України з арміями держав-партнерів, відповідно до принципів та стандартів НАТО», – йдеться у повідомленні.

    Сторони обговорили пріоритети двостороннього оборонного співробітництва, важливі для розвитку збройних сил обох країн у таких галузях, як кіберзахист, спільна участь у військових навчаннях, професійна підготовка та підготовка військ, а також досвід впровадження стандартів НАТО в діяльність збройних сил.

    Міністр оборони України відзначив зусилля данських радників, штабних офіцерів та військових інструкторів, які працюють в Україні. Сфери їх діяльності різні, але мета одна – сприяти успішному впровадженню у Збройних Силах України стандартів та процедур НАТО.

    До слова, російський суд вперше підтвердив присутність регулярних військ РФ на Донбасі.

    У МЗС України наголосили, що таким чином російський суд підписав Кремлю явку з повинною.

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    Теги: міністр НАТО Міноборони Данія
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    Данія допоможе реформувати українську армію