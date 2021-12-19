Міністр оборони Резніков хоче отримати від ЄС наступальну зброю

Резніков закликав західні країни допомогти Україні з озброєннями

Україні потрібна допомога озброєнням не лише оборонного, а й наступального характеру. Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков під час зустрічі з міністеркою оборони Данії Тріне Брамсен, пише пресслужба Міноборони України.

«Цивілізований світ за ці сім з половиною років дуже часто висловлював чергову стурбованість і занепокоєння. У 30-х роках таке вже було, коли Ліга Націй висловлювала стурбованість щодо агресивних дій Гітлера. Ми всі знаємо, якою трагедією для світу це завершилося. Припинила своє існування Ліга Націй, і було розв’язано криваву Другу світову війну. Тому чергова стурбованість не працює щодо Кремля. Кремль відкрито оголосив ультиматум країнам НАТО», – сказав міністр.

За словами Резнікова, якщо уряд Данії, «розуміючи це, буде займати жорстку позицію і вести комунікацію з партнерами, в тому числі з країн Альянсу та ЄС, і буде реальна допомога озброєнням, технологіями для України це зупинить агресора і він не піде у наступ».

«Озброєнням, маю на увазі, не лише захисного характеру, а й наступального. Тому що в Кремлі живуть дуже прагматичні люди, вони дуже добре рахують гроші. Якщо вони будуть розуміти, що ціна цього наступу, цієї агресії для них буде непомірною, вони на нього не наважаться. Це і економічні санкції, політичні, фінансові санкції і головне – допомога зброєю ЗСУ. Захищатися ми будемо самі, але допоможіть нам. Нам потрібна радіоелектронна боротьба радіоелектронна розвідка, протиракетні комплекси, кіберзахист, нам потрібно посилювати наш флот. Усі ці потреби ми називаємо публічно, не приховуємо, і тоді агресор далі не піде», – додав він.