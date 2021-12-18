Росія направила бомбардувальники для патрулювання кордонів Білорусі

Росія спрямувала для патрулювання у небі Білорусі два бомбардувальники

Літаки Ту-22М3 виконали чотиригодинний політ вздовж західного кордону

Росія направила стратегічні бомбардувальники Ту-22М3 для спільного патрулювання регіонів уздовж західного кордону Білорусі. Про це повідомляє Deutsche Welle з посиланням на Міністерство оборони Білорусі.

Зазначається, що російських військовослужбовців задіяно в складі змішаної тактичної групи, до якої також належать багатофункціональні винищувачі СУ-30СМ двох країн.

У Мінобороні РФ водночас зазначили, що два дальні бомбардувальники Ту-22М3 повітряно-космічних сил (ПКС) «виконали патрулювання в повітряному просторі Республіки Білорусь».

Повідомляється, що під час польоту тривалістю близько чотирьох годин «було відпрацьовано питання щодо вирішення спільних завдань з авіацією та військами протиповітряної оборони» збройних сил Білорусі.

Раніше в Мінську заявили про начебто збільшення майже вдвічі кількості польотів ВПС країн НАТО вздовж білоруського кордону, зокрема - на території України.

Раніше повідомлялося, що невизнаний президент Білорусі Олександр Лукашенко очікує, що у новому союзі із Росією врахують усі помилки ЄС, а також залишать усе позитивне із Радянського Союзу.

Як відомо, нещодавно Олександр Лукашенко розповів про своє бачення білорусько-російської інтеграції, можливість розміщення в Білорусі ядерної зброї з РФ, а також приналежності Криму.

Раніше Лукашенко заявив, що всіма силами намагатиметься зробити Україну «нашою», від додав, що з РФ у найтіснішій зв’язці юридично, економічно і політично.

Зазначимо, що Лукашенко вважає себе «рідним братом» президента РФ Володимира Путіна за світоглядом. Він підкреслив, що саме останнім часом мав змогу переконатися «в дуже гарних стосунках» з Путіним.

Нагадаємо, що Лукашенко також наголосив, що у разі збройного конфлікту з Заходом і Україною Білорусь підтримає Росію.

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