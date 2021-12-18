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    Росія направила бомбардувальники для патрулювання кордонів Білорусі

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    Росія спрямувала для патрулювання у небі Білорусі два бомбардувальники - Росія направила бомбардувальники для патрулювання кордонів Білорусі
    Росія спрямувала для патрулювання у небі Білорусі два бомбардувальники
    фото з відкритих джерел

    Літаки Ту-22М3 виконали чотиригодинний політ вздовж західного кордону

    Росія направила стратегічні бомбардувальники Ту-22М3 для спільного патрулювання регіонів уздовж західного кордону Білорусі. Про це повідомляє Deutsche Welle з посиланням на Міністерство оборони Білорусі.

    Зазначається, що російських військовослужбовців задіяно в складі змішаної тактичної групи, до якої також належать багатофункціональні винищувачі СУ-30СМ двох країн.

    У Мінобороні РФ водночас зазначили, що два дальні бомбардувальники Ту-22М3 повітряно-космічних сил (ПКС) «виконали патрулювання в повітряному просторі Республіки Білорусь».

    Повідомляється, що під час польоту тривалістю близько чотирьох годин «було відпрацьовано питання щодо вирішення спільних завдань з авіацією та військами протиповітряної оборони» збройних сил Білорусі.

    Раніше в Мінську заявили про начебто збільшення майже вдвічі кількості польотів ВПС країн НАТО вздовж білоруського кордону, зокрема - на території України.

    Раніше повідомлялося, що невизнаний президент Білорусі Олександр Лукашенко очікує, що у новому союзі із Росією врахують усі помилки ЄС, а також залишать усе позитивне із Радянського Союзу.

    Як відомо, нещодавно Олександр Лукашенко розповів про своє бачення білорусько-російської інтеграції, можливість розміщення в Білорусі ядерної зброї з РФ, а також приналежності Криму.

    Раніше Лукашенко заявив, що всіма силами намагатиметься зробити Україну «нашою», від додав, що з РФ у найтіснішій зв’язці юридично, економічно і політично.

    Зазначимо, що Лукашенко вважає себе «рідним братом» президента РФ Володимира Путіна за світоглядом. Він підкреслив, що саме останнім часом мав змогу переконатися «в дуже гарних стосунках» з Путіним.

    Нагадаємо, що Лукашенко також наголосив, що у разі збройного конфлікту з Заходом і Україною Білорусь підтримає Росію.

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    Теги: Білорусь Росія НАТО політ
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    Росія направила бомбардувальники для патрулювання кордонів Білорусі