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    Кремль визнав втрату України як союзника, але відстоює міф про «братні народи»

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    Влада РФ&nbsp;визнала, що Україна втрачена як союзник і партнер - Кремль визнав втрату України як союзника, але відстоює міф про «братні народи»
    Влада РФ визнала, що Україна втрачена як союзник і партнер
    фото: reuters

    «Втратити один одного два братніх народи не можуть», – заявив речник Путіна

    Російська влада визнала, що Україна втрачена як союзник і партнер, але розраховує, що росіяни і українці залишаться «братніми народами».

    «Чи втрачена зараз Україна як партнер, союзник і так далі, на даному етапі так, повністю», – цитує прессекретаря президента Росії Дмитра Пєскова «Тасс».

    При цьому він висловив упевненість, що росіяни і українці нібито залишаться «братніми народами».

    «Братній народ втратити не можна, він залишається братнім народом. Скільки у нас живе українців, скільки там живе росіян – ми залишимося братнім народом. Так, влада може намагатися народ обдурювати, вселяти ненависть до росіян, Росії, позбавляти їх можливості отримувати інформацію з перших рук, з наших ЗМІ. Можна закривати наші ЗМІ, можна забороняти наші інтернет-ресурси. Але втратити один одного два братніх народи не можуть», – додав Пєсков.

    До слова, соціолог пояснив, за яких обставин росіяни підтримають вторгнення Путіна в Україну.

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    Теги: Росія путінський режим політика українці Україна
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    Кремль визнав втрату України як союзника, але відстоює міф про «братні народи»