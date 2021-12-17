Кремль визнав втрату України як союзника, але відстоює міф про «братні народи»

«Втратити один одного два братніх народи не можуть», – заявив речник Путіна

Російська влада визнала, що Україна втрачена як союзник і партнер, але розраховує, що росіяни і українці залишаться «братніми народами».

«Чи втрачена зараз Україна як партнер, союзник і так далі, на даному етапі так, повністю», – цитує прессекретаря президента Росії Дмитра Пєскова «Тасс».

При цьому він висловив упевненість, що росіяни і українці нібито залишаться «братніми народами».

«Братній народ втратити не можна, він залишається братнім народом. Скільки у нас живе українців, скільки там живе росіян – ми залишимося братнім народом. Так, влада може намагатися народ обдурювати, вселяти ненависть до росіян, Росії, позбавляти їх можливості отримувати інформацію з перших рук, з наших ЗМІ. Можна закривати наші ЗМІ, можна забороняти наші інтернет-ресурси. Але втратити один одного два братніх народи не можуть», – додав Пєсков.

До слова, соціолог пояснив, за яких обставин росіяни підтримають вторгнення Путіна в Україну.