Ядерна зброя у Білорусі: Лукашенко знову шантажує НАТО

Білорусь погрожує порушити Договір про відмову від ядерної зброї від 1993 року

Білорусь готова повернутися до ядерної зброї через розширення НАТО

Білорусь розглядає можливість розмістити на своїй території ядерну зброю. Про це заявив глава МЗС країни Володимир Макей в інтерв'ю RT Arabic.

За словами міністра, на подібний крок Мінськ готовий піти, якщо відчує загрозу з боку НАТО.

«Це одна з можливих відповідей на майбутні можливі дії з боку Північноатлантичного альянсу на території Польщі», – пояснив він.

Наприкінці листопада самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко пригрозив, що запропонує своєму російському колезі Володимиру Путіну повернути в Республіку ядерну зброю, якщо аналогічні системи НАТО розгорнуть у Польщі. Таким чином він відреагував на висловлювання генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, який заявив, що американські ядерні системи можуть перекинути на схід, якщо від їх розміщення відмовиться Німеччина.

У липні 1993 року Білорусь офіційно приєдналася до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї (ДНЯЗ), добровільно відмовившись від систем, що залишилися після розпаду СРСР. У відповідь Великобританія, Росія і США надали Мінську гарантії безпеки, зафіксувавши свої зобов'язання в Будапештському меморандумі. Виведення ядерної зброї з території Білорусі було завершено в листопаді 1996 року.

Раніше повідомлялося, що невизнаний президент Білорусі Олександр Лукашенко очікує, що у новому союзі із Росією врахують усі помилки ЄС, а також залишать усе позитивне із Радянського Союзу.

Як відомо, нещодавно Олександр Лукашенко розповів про своє бачення білорусько-російської інтеграції, можливість розміщення в Білорусі ядерної зброї з РФ, а також приналежності Криму.

Раніше Лукашенко заявив, що всіма силами намагатиметься зробити Україну «нашою», від додав, що з РФ у найтіснішій зв’язці юридично, економічно і політично.

Зазначимо, що Лукашенко вважає себе «рідним братом» президента РФ Володимира Путіна за світоглядом. Він підкреслив, що саме останнім часом мав змогу переконатися «в дуже гарних стосунках» з Путіним.

Нагадаємо, що Лукашенко також наголосив, що у разі збройного конфлікту з Заходом і Україною Білорусь підтримає Росію.

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