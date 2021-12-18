Ядерна зброя у Білорусі: Лукашенко знову шантажує НАТО
Білорусь готова повернутися до ядерної зброї через розширення НАТО
Білорусь розглядає можливість розмістити на своїй території ядерну зброю. Про це заявив глава МЗС країни Володимир Макей в інтерв'ю RT Arabic.
За словами міністра, на подібний крок Мінськ готовий піти, якщо відчує загрозу з боку НАТО.
«Це одна з можливих відповідей на майбутні можливі дії з боку Північноатлантичного альянсу на території Польщі», – пояснив він.
Наприкінці листопада самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко пригрозив, що запропонує своєму російському колезі Володимиру Путіну повернути в Республіку ядерну зброю, якщо аналогічні системи НАТО розгорнуть у Польщі. Таким чином він відреагував на висловлювання генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, який заявив, що американські ядерні системи можуть перекинути на схід, якщо від їх розміщення відмовиться Німеччина.
У липні 1993 року Білорусь офіційно приєдналася до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї (ДНЯЗ), добровільно відмовившись від систем, що залишилися після розпаду СРСР. У відповідь Великобританія, Росія і США надали Мінську гарантії безпеки, зафіксувавши свої зобов'язання в Будапештському меморандумі. Виведення ядерної зброї з території Білорусі було завершено в листопаді 1996 року.
Раніше повідомлялося, що невизнаний президент Білорусі Олександр Лукашенко очікує, що у новому союзі із Росією врахують усі помилки ЄС, а також залишать усе позитивне із Радянського Союзу.
Як відомо, нещодавно Олександр Лукашенко розповів про своє бачення білорусько-російської інтеграції, можливість розміщення в Білорусі ядерної зброї з РФ, а також приналежності Криму.
Раніше Лукашенко заявив, що всіма силами намагатиметься зробити Україну «нашою», від додав, що з РФ у найтіснішій зв’язці юридично, економічно і політично.
Зазначимо, що Лукашенко вважає себе «рідним братом» президента РФ Володимира Путіна за світоглядом. Він підкреслив, що саме останнім часом мав змогу переконатися «в дуже гарних стосунках» з Путіним.
Нагадаємо, що Лукашенко також наголосив, що у разі збройного конфлікту з Заходом і Україною Білорусь підтримає Росію.