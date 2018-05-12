Пенсіонерка, якій Медведєв сказав «денег нет, но вы держитесь» визнала: при Україні жилось легше

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Фото: Іван Жилін / «Новая газета» Анна Буянова, чиє питання про індексації пенсій народило мем

З приходом окупаційної влади у Криму ускладнилось становище селян

Відома пенсіонерка з окупованому Криму, яка у 2016 році змогла поспілкуватись із прем’єром Росії Дмитром Медведєвим щодо свого незадовільного матеріального становища, визнала, що за української влади на півострові жилося краще. Про це стало відомо з розслідування російського видання «Новая газета».

«Треба сказати, при Україну легше жилося. Гривня була тверда, а рубль ... якийсь порожній виявився», - сказала вона в коментарі виданню.

Жінка також заявила, що з приходом окупаційної влади у Криму ускладнилось становище селян, яким стало значно важче продавати вироблену на городі продукцію.

«Продавати, до речі, теж не просто - цілу схему придумали. Спочатку до мене повинен прийти депутат з сільради, подивитися, що у мене дійсно свій город. Потім він складає акт огляду, з яким я йду до глави сільради. Голова сільради в присутності двох понятих, сусідів, звіряє акт: запитує у них, чи дійсно на моїй ділянці росте буряк, чи є кури. І коли поняті підтверджують, то він видає мені довідку, що я можу продавати», - розповіла вона.

Спілкування пенсіонерки та Медведєва стало знаменитим через мем, який виник на ґрунті відповіді російського прем’єра пенсіонерці. Тоді Медведєв на претензії жінки відповів так: «Її [індексації пенсій] ніде немає, ми взагалі не приймали [відповідного рішення] ... просто грошей немає зараз. Знайдемо гроші, зробимо індексацію. Ви тримаєтеся тут, вам всього доброго, гарного настрою і здоров'я».