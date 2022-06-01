«Заморозити» себе: правозахисниця пояснила як вижити під час зґвалтування російським військовим

За можливості, варто зафіксувати ушкодження за допомогою фото або відео, зберегти одяг чи описати зґвалтування вже після того, як окупанти пішли

Найважливіше у цей момент – зберегти життя

Зґвалтування є одним із найбільш жахливих злочинів, який вчиняють російські окупанти в Україні. Як мінімізувати фізичні травми і знизити агресивну поведінку ґвалтівника, в інтерв’ю «Главкому» розповіла директорка департаменту національних гарячих ліній та соціальної допомоги громадської організації «Ла Страда-Україна» Альона Кривуляк.

«Якщо зґвалтування неможливо уникнути, найбільш безпечним варіантом буде, якщо людина «заморозить» себе. Так, окупант, у тому числі завдяки зброї, тимчасово забирає контроль над тілом того, кого ґвалтує. Це дуже боляче. Але жоден російський військовий не зможе оволодіти духом цієї людини і зломити його. У подальшому з тілом та емоційним станом можна буде працювати, отримати допомогу медиків, психологів, правоохоронців. Головне – це зберегти життя», – наголошує право захисниця.

Також, за можливості, треба зафіксувати злочин, радить Альона Кривуляк. Зрозуміло, що робити аудіо-фото- або відео-фіксацію під час самого зґвалтування – дуже небезпечно. Проте, за можливості, можна зафіксувати ушкодження (за допомогою фото або відео), зберегти одяг чи описати злочин вже після того, як окупанти пішли.

Зберігати такі докази на ґаджеті у зонах, які контролюються російськими окупантами дуже ризиковано. Тому краще одразу надіслати цю інформацію до Офісу Генеральної прокуратури України, а потім видалити:

Надіслати можна:

за телефоном 096 755 02 40 (Viber, WhatsApp, Telegram, Signal)

через сайт https://www.warcrimes.gov.ua/

через телеграм-боти: @stop_russian_war_bot або @war_crime_bot

електронною поштою [email protected]

«Також дуже важливо, якщо є така можливість, звернутися по допомогу до медичних установ, щоби пройти медогляд, отримати препарати для запобігання небажаній вагітності, венеричним захворюванням тощо», – підсумовує Альона Кривуляк.

Нагадаємо, раніше уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова розповіла про те, як рашисти звірствували на захоплених територіях Харківщини, зокрема, масово ґвалтували неповнолітніх.

З квітня в Україні працює спеціальна телефонна лінія омбудсмена. Люди звертаються по допомогу у зв’язку із статевими злочинами, тортурами та знущанням як стосовно них самих, так і щодо близьких осіб, в тому числі дітей.

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