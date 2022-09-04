Верещук розповіла, що загрожує українцям за участь у «референдумі»

Жодним тиском та насильним спонуканням не можна потім буде виправдати те, що людина йшла на «референдум»

За участь у псевдореферендумі українці можуть отримати до 12 років в’язниці

Участь у псевдореферендумах, які російські загарбники планують провести на тимчасово окупованих територіях України, є злочином. Тож варто евакуюватися із захоплених територій, щоб не брати участь у фейкових голосуваннях. Про це заявила міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук в ефірі телемарафону.

«Референдуми», як би вони (окупанти, – ред.) їх не називали, – це все елементи злочину, який вчиняє Росія щодо нашої держави. У них зараз етап закритої фази з відкритою датою. Ми чудово це розуміємо і бачимо. Немає і не буде ніяких «референдумів» на нашій українській землі», – сказала Верещук.

Міністерка зазначила, що те, що окупанти привозять когось із РФ, роблять якісь скриньки, абсолютно нічого схожого з референдумом не має. Віцепрем’єрка також зауважила, що Захід ніколи не визнає жодних псевдореферендумів.

«Тому все це фарс і цирк. Але для наших громадян, які братимуть у цьому участь, це, насправді, стаття Кримінального кодексу. Тому я вкотре закликаю евакуюватися усіх, хто може. А якщо так склалося, що люди змушені залишитися на непідконтрольних територіях, – не брати участі у жодних «референдумах», – наголосила міністерка.

Якщо буде доведено колаборантство, або, до прикладу, участь у «референдумі», або спонукання до участі в «референдумі», то люди можуть отримати до 12 років в’язниці з конфіскацією майна.

Верещук попередила, що жодним тиском та насильним спонуканням не можна потім буде виправдати те, що людина йшла на «референдум». Громадян закликають телефонувати на гарячу лінію за номером 15-48, щоб отримати допомогу в евакуації на підконтрольну територію України.

Раніше повідомлялося, що псевдореферендум про нібито приєднання до Росії нових територій може відбутися у листопаді. Кремль хоче приурочити його до дня народної єдності.