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Гайдай пояснив, що завадило армії Путіна захопити 100% Луганщини

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Гайдай пояснив, що завадило армії Путіна захопити 100% Луганщини
На Харківщині операція вийшла чудовою за співвідношенням втрат у ворога і у нас
фото: Генштаб

«Росіяни втратили таку кількість солдат і техніки, що, м’яко кажучи, забуксували»

Голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай у розмові з «Главкомом» пояснив, чому окупантам не вдалося захопити усю Луганщину, зокрема, Білогорівку. Адже цей населений пункт, на відміну від іншої частини області, окупантам не вдалося взяти.  

«Справа в тому, що Луганщина якраз була тим дуже важливим форпостом в Україні, який стримував величезну навалу російської армії. Але ми ж не просто їх тримали – ми їх знищували. Вони втратили величезну кількість особового складу, техніки, а ми виграли час. У нас же на початку війни не було MLRS-ів, «Хаймарсів». За цей час якраз підтягнулась західна зброя, коли західні партнери дійсно повірили, що ми можемо давати супротив ворогу. І коли залишилася ота невеличка неокупована частина, окупанти вже просто видохлися. Вони втратили таку кількість солдат і техніки, що, м’яко кажучи, забуксували», – сказав Гайдай. 

Нагадаємо, також глава Луганської ОВА оцінив перспективи деокупації області. Він вважає, що стрімкої деокупації Луганської області, як на Харківщині, на жаль, не буде. 

Тим часом колишній командувач військ США в Європі, експерт вашингтонського Центру аналізу європейської політики, генерал у відставці Бен Ходжес вважає, що українські захисники можуть відтіснити російських загарбників у Луганській області на позиції 23 лютого до кінця 2022 року.

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Теги: Сергій Гайдай Луганщина окупанти солдат зброя

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