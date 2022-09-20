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Прихильники «русского міра» втікають із Луганщини до РФ

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Прихильники «русского міра» втікають із Луганщини до РФ
Значна міграція прихильників «русского міра» спостерігається останніми днями у Троїцькому та Білокуракиному
фото ілюстративне

Колаборантам, які пішли працювати до окупаційних органів, не надано жодних соціальних гарантій

Жителі прикордонних громад Луганщини, які співпрацюють із окупантами, бачачи що відбувається, намагаються будь-якими способами виїхати до Росії. Значна міграція спостерігається останніми днями у Троїцькому та Білокуракиному. Про це повідомляє голова Луганськогої ОВА Сергій Гайдай.

«Колаборантам, які пішли працювати до окупаційних органів місцевого самоврядування, не надано жодних соціальних гарантій. Службові контракти складені на «непродолжительный срок», тобто можуть бути розірвані будь-якої миті», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що контракти нетривалі, бо зараз всі вже розуміють, що ЗСУ близько.

Крім того, протягом минулої доби авіація Сил оборони уразила 24 райони зосередження живої сили і військової техніки противника, чотири позиції зенітних ракетних комплексів та один склад боєприпасів. Ракетні війська і артилерія за 19 вересня завдали вогневого ураження по 16 об’єктах ворога. Зокрема, по шести районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, семи районах зосередження артилерії, а також трьох складах боєприпасів.

Нагадаємо, триває 209-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати зусилля на повній окупації Донецької області, організації оборони та утриманні захоплених територій, а також зриві активних дій Сил оборони на окремих напрямках. Обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення, перегруповує свої війська, постійно веде повітряну розвідку.

Теги: влада окупанти росія Луганщина

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