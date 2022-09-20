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Кабмін пропонує дозволити співпрацю з окупаційними адміністраціями: подробиці

Надія Клочко
glavcom.ua
Кабмін пропонує дозволити співпрацю з окупаційними адміністраціями: подробиці
Урядовий законопроєкт дозволяє «вимушені» контакти з окупаційними органами влади
фото: kmu.gov.ua

До парламенту внесено два законопроєкти щодо співпраці з окупаційними органами влади

Кабінет міністрів подав законодавчу ініціативу, яка дозволяє співпрацю українським органам державної влади з фейковими органами тимчасово окупованих територій. Таку ініціативу з боку Кабміну лобіює Ірина Верещук, віцепрем’єрміністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій (ТОТ).

Подані міністерством законопроєкти має розглянути Комітет Верховної Ради з питань прав людини, реінтеграції та деокупації ТОТ.

«І попри те, що низка питань у пропозиції уряду мають на перший погляд гуманітарний характер і спрямовані нібито на підтримку українців на окупованих територіях, йдеться все одно про співпрацю з ворогом. За вісім років бойових дій на території України це перша законотворча ініціатива такого характеру», – зазначається у матеріалі «Главкома».

Зокрема, ідеться про законопроєкти № 7646 та 7647, які надійшли від уряду на розгляд парламенту.

Поданий до парламенту законопроєкт фактично дозволяє «вимушені» контакти та взаємодію української влади з окупантами та їхніми органами, а також незаконними збройними формуваннями і владою РФ на тимчасово окупованих територіях (з окупаційними адміністраціями також).

Як обмеження для такої діяльності закон визначає мету дозволених контактів: для забезпечення прав і свобод людини; оперативно-розшукової діяльності та досудового розслідування; надання житлово-комунальних послуг; заходів із захисту культурних цінностей; гуманітарних заходів, для прикладу забезпечення медичної допомоги та соціальних послуг, заходів радіаційної безпеки, тощо (ч. 2 нової ст. 91 Закону).

Дозволяється також взаємодія у оперативно-розшуковій діяльності та досудових розслідувань. І тут треба чітко розуміти, що це має бути погоджено із законами «Про оборону України», «Про розвідку», «Про контррозвідку», «Про боротьбу з тероризмом».

Законопроєкт також пропонує українським органам влади співпрацювати з фейковими органами на окупованих територіях, зокрема, для виробництва ліків та торгівлі ліками, надання медичних послуг, торгівлі у сфері харчування, енергоресурсів, а також забезпечення послуг у сфері ЖКГ та співпраці в галузі освіти (це при тому, що наші книжки вилучаються і їх замінюють на російськомовні), запуск банківської системи (при тому, що ми у світу вимагаємо блокувати SWIFT у РФ), взаємодії у галузі зв’язку – пошта, радіочастоти і т.д., вантажні та пасажирські перевезення.

Автори ідеї не забули також і про перекази коштів з бюджету України в руки окупаційної влади. Дозволяється виплата та доставка пенсій, грошової допомоги.

Також низка законотворчих пропозицій стосуються поховання померлих, благодійної діяльності тощо.

Наразі це все заборонено і за це встановлюється відповідальність Кримінальним кодексом – стаття 111-1 Колабораціонізм. Але другий проєкт №7647 звільняє від кримінальної відповідальності за діяльність, яку передбачає №7646. Додатково, колабораційною діяльністю, яка карається за ККУ визнається саме добровільне провадження господарської діяльності у взаємодії з окупантами

Окрім іншого, пропонований законопроєкт значно розмиває трактування взаємодії з державою-агресором.

У новому законопроєкті пропонують встановити таке: «На тимчасово окупованій території не провадиться діяльність державних органів, крім випадків передбачених законом, якщо при цьому не вчиняється пособництво державі-агресору». Однак трактувати таке визначення можна по-різному.

Нагадаємо, раніше віцепрем'єр-міністр України – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук порадила жителям окупованих територій виїхати на підконтрольні Україні території, щоб уникнути примусової паспортизації з боку російських окупантів. 

Також раніше віцепрем'єр-міністерка – міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук повідомила, що 16 вересня на урядовій нараді погодили законопроєкт про кримінальну відповідальність за примусову російську паспортизацію.  

Також міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук раніше попередила, що участь у псевдореферендумах, які російські загарбники планують провести на тимчасово окупованих територіях України, є злочином. Тож варто евакуюватися із захоплених територій, щоб не брати участь у фейкових голосуваннях. 

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Теги: Кабмін Ірина Верещук

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