Російський паспорт – ворожа зброя: уряд визначився, як каратиме за примусову паспортизацію

За пропаганду ворожого громадянства світить тюрма на строк від п'яти до восьми років

Віцепрем'єр-міністерка – міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук повідомила, що 16 вересня на урядовій нараді погодили законопроєкт про кримінальну відповідальність за примусову російську паспортизацію.

«На жаль, міжнародне право не містить адекватних норм для протидії незаконній російській паспортизації на території України. Тому, ми маємо реагувати шляхом посилення кримінального законодавства. До слова, такий закон варто було б прийняти ще у 2014», – зауважила вона.

Отож, перебачено такі покарання:

Якщо держслужбовець отримав ворожий паспорт, то отримає позбавлення волі на строк від 10 до 15 років. За пропаганду ворожого громадянства передбачається позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років. Примушування громадян України до отримання російського паспорта тягне позбавлення волі на строк від восьми до 12 років. Від восьми до 12 років позбавлення волі за створення умов, за яких неотримання російського паспорта буде понижувати громадянина України в правах або іншим чином ставити в невигідне становище.

Тобто тут йдеться про непряме примушування.

«Ці нововведення направлені проти держслужбовців з ворожими паспортами та проти тих, хто прямо чи опосередковано сприяє російській паспортизації. Інших осіб цей законопроєкт не стосується. Норми нового законопроєкту направлені насамперед на покарання організаторів ворожої паспортизації та їх поплічників. В тому числі, покаранню підлягають російські громадяни, які займались незаконною паспортизацією на території України. Російський паспорт – це ворожа зброя, і на нашій території підлягає знищенню», – наголосила Верещук.

Нагалаємо, стало відомо, хто може уникнути покарання за паспорт РФ в окупації: пояснення уряду.