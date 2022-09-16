Головна Країна Політика
search button user button menu button

Російський паспорт – ворожа зброя: уряд визначився, як каратиме за примусову паспортизацію

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Російський паспорт – ворожа зброя: уряд визначився, як каратиме за примусову паспортизацію
Нововведення направлені проти держслужбовців з ворожими паспортами 
фото з відкритих джерел

За пропаганду ворожого громадянства світить тюрма на строк від п'яти до восьми років 

Віцепрем'єр-міністерка – міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук повідомила, що 16 вересня на урядовій нараді погодили законопроєкт про кримінальну відповідальність за примусову російську паспортизацію.  

«На жаль, міжнародне право не містить адекватних норм для протидії незаконній російській паспортизації на території України. Тому, ми маємо реагувати шляхом посилення кримінального законодавства. До слова, такий закон варто було б прийняти ще у 2014», – зауважила вона.

Отож, перебачено такі покарання:

  1. Якщо держслужбовець отримав ворожий паспорт, то отримає позбавлення волі на строк від 10 до 15 років.
  2. За пропаганду ворожого громадянства передбачається позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років.  
  3. Примушування громадян України до отримання російського паспорта тягне позбавлення волі на строк від восьми до 12 років.  
  4. Від восьми до 12 років позбавлення волі за створення умов, за яких неотримання російського паспорта буде понижувати громадянина України в правах або іншим чином ставити в невигідне становище.

 Тобто тут йдеться про непряме примушування.  

«Ці нововведення направлені проти держслужбовців з ворожими паспортами та проти тих, хто прямо чи опосередковано сприяє російській паспортизації. Інших осіб цей законопроєкт не стосується. Норми нового законопроєкту направлені насамперед на покарання організаторів ворожої паспортизації та їх поплічників. В тому числі, покаранню підлягають російські громадяни, які займались незаконною паспортизацією на території України. Російський паспорт – це ворожа зброя, і на нашій території підлягає знищенню», – наголосила Верещук. 

Нагалаємо, стало відомо, хто може уникнути покарання за паспорт РФ в окупації: пояснення уряду.

Читайте також:

Теги: закон зброя паспорт росія

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

За отримання російських документів можна отримати чимале покарання
Російський паспорт – це ворожа зброя
Сьогодні, 13:08
Росія не визнає свої ж паспорти, видані в ОРДЛО
Росія вже не визнає свої паспорти, видані мешканцям ОРДЛО, – розвідка
Вчора, 13:09
Розроблено законопроєкт про відповідальність за отримання паспорта РФ в окупації
Хто може уникнути покарання за паспорт РФ в окупації: пояснення уряду
14 вересня, 19:50

Політика

Російський паспорт – ворожа зброя: уряд визначився, як каратиме за примусову паспортизацію
Російський паспорт – ворожа зброя: уряд визначився, як каратиме за примусову паспортизацію
Журналіст Бутусов знову «наїхав» на президента Зеленського
Журналіст Бутусов знову «наїхав» на президента Зеленського
НАБУ оголосило у розшук екснардепа Деркача
НАБУ оголосило у розшук екснардепа Деркача
Банкова обіцяє звільнити південь України «методом Лукашенка» 
Банкова обіцяє звільнити південь України «методом Лукашенка» 
Нова атака на мера Чернігова: ДБР заявило про корупцію, Атрошенко відреагував 
Нова атака на мера Чернігова: ДБР заявило про корупцію, Атрошенко відреагував 
Новий пакет військової допомоги США: яку зброю отримають ЗСУ
Новий пакет військової допомоги США: яку зброю отримають ЗСУ

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
119K
Саміт в Узбекистані: як китайці принизили Лукашенка (фото)
52K
ЗСУ попереджають: окупанти готують провокації під чужим прапором
37K
Драма Куп’янська. Половина міста досі під росіянами, ключові керівники – зрадники
31K
Британська розвідка назвала гострі проблеми армії РФ
24K
Росія розформувала два стрілецькі полки, – Генштаб
23K
Путін та Лукашенко зустрілися із Ердоганом: мережа відреагувала мемами (фото, відео)

Новини

«Нафтогаз» продає газ в зоні бойових за космічною ціною. Профільна асоціація зробила заяву
Сьогодні, 13:41
Контрнаступ ЗСУ: Росія вивозить вантажівками гори трупів окупантів
Сьогодні, 07:12
П'ять новин 15 вересня, які наближають перемогу: підбірка «Главкома»
Вчора, 21:02
Сильні поділилися силою: Parimatch долучився до збору крові для військових
Вчора, 12:54
Під Бахмутом ЗСУ знищили полк російських десантників
Вчора, 07:13
П'ять новин 14 вересня, які наближають перемогу: підбірка «Главкома»
14 вересня, 21:03

Прес-релізи

Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
2 вересня, 13:19
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту