Депутати не служать! Хто сказав? Дослідження

Фронтовики у місцевих радах. Політики, які захищають Україну зі зброєю в руках

Росії вигідно запускати наратив про те, що українські депутати не служать, а відсиджуються в тилу за спинами громадян.

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Найчастіше такі тези використовують для підвищення внутрішньої напруги в суспільстві. Насправді ж воюють і депутати Верховної Ради, і депутати місцевих рад, деякі – пліч-о-пліч зі своїми синами.

24 серпня, у День відновлення Незалежності України, рух «Чесно» підготував дослідження про депутатів-фронтовиків у місцевих радах станом на липень цього року.

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До уваги бралися дані тих партій, які мають представництво у Верховній Раді або входять до першої десятки за кількістю депутатів на місцевому рівні та мають депутатів у багатьох регіонах України.

Лідер минулої хвилі дослідження за кількістю місцевих депутатів у війську – «Слуга народу», яку очолює народна депутатка Олена Шуляк – цього разу відмовилась надавати дані для дослідження. У листі йдеться про те, що методологія «Чесно» не враховує депутатів сільських та селищних рад, до того ж партія пропонує громадській організації змінити підхід і «належно використовувати кошти донорів».

Джерело: відповідь партії «Слуга народу» на звернення «Чесно»

«Ми розуміємо важливість спростування фейків країни-агресора. Те, що депутати нібито не воюють, – це наратив, вигідний Росії, щоб підірвати довіру до влади. І партія влади мала б розуміти важливість побудови довіри не лише до депутатів, а й до органів місцевого самоврядування. Примітно, що Олена Шуляк очолює саме той комітет, який відповідає за розвиток місцевого самоврядування. Більше того, дуже важливо для депутатів місцевих рад розуміти, що партія цінує і знає тих, хто воює. Окрім того, наголошуємо, що саме цей текст ми робимо волонтерським ресурсом, а не за кошти донорів», – наголошує Віта Думанська, лідерка «Чесно».

«Слуга народу» – не єдина парламентська партія, яка не надала дані за 2023 рік. Така ж ситуація в «Голосі». Тут повідомили, що не мають можливості зібрати оновлені дані. Також не дала відповіді на звернення політична партія «Українська стратегія Гройсмана».

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Радикальна партія вперше надала дані для дослідження і за відсотковим співвідношенням вийшла в лідери. Партія має небагато місцевих депутатів, проте службу несе майже третина з них. Ще троє депутатів є добровольцями добровольчих формувань тергромад. Бійці ДФТГ не залучаються до бойових дій, а також мають можливість розірвати контракт у будь-який момент за власним бажанням.

На фронті перебуває голова партії Олег Ляшко. Новини про це з’явилися ще минулого року, і до сьогодні Ляшко продовжує публікувати фото у військовій формі та інформацію про службу.

Олег Ляшко у Бахмуті Джерело: Facebook Олега Ляшка

У лютому Радикальна партія повідомила про загибель одного зі своїх депутатів. Загинув депутат Костопільської міської ради Андрій Корнійчук. Він виконував бойові завдання на Луганщині.

Андрій Корнійчук Джерело: Facebook Сергія Свисталюка

Партія має й інших депутатів, які наразі проходять військову службу, проте інформації про неї в публічному доступі немає. З огляду на безпекові ризики ми не будемо публікувати імена, адже їхні сторінки у соціальних мережах закриті. З цікавого – один із місцевих депутатів від партії ще до початку повномасштабного вторгнення займав посаду начальника відділення призову ТЦК та СП (колишні військкомати) і навіть здійснював прийом громадян у приміщенні центру комплектування.

На сайті партії опублікована заява з подякою депутатам Радикальної партії, які взяли до рук зброю, та є повідомлення про вшанування пам’яті загиблих на цій війні.

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Джерело: сайт РПЛ

«Свобода» системно, ще з часів Революції Гідності, висвітлює службу депутатів та партійців на своєму сайті. Там є окремий розділ про військовослужбовців «Легіону «Свобода», які беруть активну участь у відбитті агресії Росії. Також є книга пам’яті загиблих.

У партії понад 25% місцевих депутатів перебувають на фронті. Кількісний показник перевищує 100 військовослужбовців, а добровольцями ДФТГ є ще 21 депутат. Загинули шестеро — у відсотковому співвідношенні це найвищий показник. Пояснити це можна участю «Свободи» в боях у найгарячіших точках.

Пресслужба партії повідомляє про військові здобутки і нагороди партійців. У березні цього року 15 військовослужбовців батальйону «Свобода» бригади швидкого реагування НГУ «Рубіж» отримали від Олексія Резнікова відзнаки Міністерства оборони України та нагородну зброю.

Джерело: Сайт «Свободи»

На сайті партії є окремий розділ, присвячений пам’яті загиблих партійців. Тут розповідають про життя та обставини загибелі «свободівців» під час Революції Гідності та війни. Повідомляється, що з початку воєнних дій (станом на 1.08.2023) загинули щонайменше 103 побратими, ще 23 померли внаслідок поранень та хвороб, отриманих на фронті.

Джерело: Сайт «Свободи»

Від тяжкого поранення на фронті загинув депутат Полтавської міської ради Юліан Матвійчук, який від початку вторгнення служив як молодший сержант підрозділу аеророзвідки «Соловей» однієї з бригад тероборони. Матвійчук був активним учасником Революції Гідності та брав участь в АТО. Крім депутатства, очолював полтавський міський осередок партії.

Юліан Матвійчук Джерело: Facebook Юліана Матвійчука

У «Свободі» чимало депутатів міських рад невеликих міст є військовослужбовцями. Так, з ранку 24 лютого зі зброєю в руках у складі штурмової бригади перебуває депутат Тлумацької міської ради Івано-Франківської області Володимир Крупа. В інтерв’ю він розповідає, що його підрозділ ще не мав жодної ротації від початку повномасштабного вторгнення, проте вони готові пройти весь шлях, аби здобути перемогу.

Володимир Крупа Джерело: сайт «Свободи»

На фронті захищають Україну і «свободівці», які представляють місцеві ради у східних областях. Приміром, у Збройних силах наразі Володимир Брюховецький – депутат Бахмацької міської ради Чернігівської області. Він є учасником бойових дій на сході України, а вже в перші дні повномасштабного вторгнення мобілізувався до Збройних сил. В інтерв’ю він розповідав, що Бахмацький партійний осередок у повному складі бере участь у московсько-українській війні й багато з них стоять на захисті Чернігівщини.

Володимир Брюховецький та Микола Зінько

Службу несе і депутат Рава-Руської міської ради Микола Зінько. У січні 2022 року його обрали керівником львівської обласної організації ВО «Свобода».

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«Європейська солідарність» має найбільше військовослужбовців серед місцевих депутатів. Це пояснюється тим, що на виборах партія отримала багато мандатів. На фронті перебуває 328 депутатів, а це 13,7% від загальної кількості депутатів обласних, міських та районних рад. Окрім цього, добровольцями ДФТГ є ще 75 представників «Європейської солідарності» у місцевих радах.

ЄС втратила десятьох місцевих депутатів. Ще п’ятеро отримали поранення.

Додатково у партії повідомили про 85 депутатів сільських та селищних рад, які вирушили на фронт, аби протистояти агресії Росії. У нинішній війні загинули четверо депутатів цих рад. Контракт з ДФТГ мають іще 16 депутатів.

Партія має найбільшу кількість загиблих серед депутатів. Вчора пресслужба партії повідомила про загибель депутата Київради Сергія Ільницького. Він став депутатом Київради від партії «Європейська солідарність» лише у квітні 2023 року. Ільницький був першим заступником командувача Української добровольчої армії Дмитра Яроша, командиром загону «Південь» УДА у складі 28-ї ОМБр.

Полковник Збройних сил Сергій Ільницький у 2014-му, маючи військовий досвід, повернувся у стрій разом із сином. Під час повномасштабного вторгнення став на захист України. 23 серпня у партії повідомили, що Ільницький загинув у боях проти російських окупантів на Донбасі, під селищем Курдюмівка.

Сергій Ільницький Джерело: Facebook Бориса Філатова

Ільницький не єдиний кадровий військовий у «Європейській солідарності». Депутат Запорізької міської ради останніх двох скликань В’ячеслав Зайцев був істориком та військовослужбовцем, обороняв Донецький аеропорт, брав участь у боях у Південному котлі та Дебальцевому. Із перших днів повномасштабного вторгнення Зайцев взяв до рук зброю та став на захист України. За час служби він був двічі поранений, а також нагороджений державними нагородами.

Вʼячеслав Зайцев загинув, відстоюючи цілісність нашої держави на Донецькому напрямку. На його честь у Запоріжжі перейменують вулицю. Таке рішення одноголосно підтримали депутати, а також мешканці міста.

Вʼячеслав Зайцев Джерело: «Суспільне»

У Запорізькій міській раді половина депутатів від фракції «Європейської солідарності» вступила до лав сил оборони України. Усі вони вирушили на фронт. За захист України депутати отримали ордени та інші нагороди.

На війні з російськими загарбниками «Європейська солідарність» втрачає й депутатів невеликих міст. У квітні загинув депутат Миргородської міської ради Анатолій Карбан, який був військовослужбовцем тероборони ЗСУ, а до того — учителем та директором школи. Від початку вторгнення Карбан обороняв Сумську та Харківську області, воював у Соледарі. Загинув під Авдіївкою на Донеччині.

Анатолій Карбан Джерело: Facebook Аліни Карбан

Партія повідомила про досягнення військовослужбовців на фронті та їхні нагороди. У «Європейській солідарності» є й жінки-військовослужбовиці. Юлія Вітковська – депутатка Сумської районної ради, працівниця медицини з більш ніж двадцятирічним стажем. З 2018 року була резервісткою батальйону територіальної оборони.

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Юлія Вітковська Джерело: «Суспільне»

З початком повномасштабного вторгнення взяла до рук зброю і пішла захищати країну. Під час служби у війську Юлія була старшим бойовим медиком, фельдшером. 1 липня 2022 року у складі 58-ої бригади 2-го стрілецького батальйону жінка вперше потрапила до Бахмута.

Несуть службу також депутатки Олена Тетеря, Ольга Ткаченко та Тетяна Шевченко. Окрім цього, партія повідомила про місцевих депутатів, демобілізованих за станом здоров’я та з інших причин.

У партії «Пропозиція» на фронті перебуває 28 місцевих депутатів, що складає 11,1% від загальної кількості депутатів. Ще шестеро депутатів є добровольцями ДФТГ. У відповіді руху «Чесно» було вказано, що на фронті перебуває ще 16 депутатів селищних та сільських рад. Також один депутат селищної ради є добровольцем ДФТГ.

Партія повідомила про загиблого депутата однієї з місцевих рад від партії «Пропозиція». Ігор Бурʼянов був солдатом 92-ї окремої механізованої бригади імені кошового отамана Івана Сірка та виконував бойові завдання під час відбиття російської агресії. Загинув у жовтні минулого року на Харківщині.

Ігор Бурʼянов Джерело: Facebook «Пропозиції»

Військовослужбовці є й серед депутатів міських рад. Один із них – Олег Кучмій, який зовсім нещодавно отримав депутатський мандат. Він є депутатом Вишгородської міської ради та офіцером Національної гвардії України. Наразі несе службу у бригаді «Буревій» Гвардії наступу.

Олег Кучмій Джерело: Facebook «Пропозиції»

На сайті партії «Пропозиція» публікуються новини про службу партійців та місцевих депутатів. Зазначається, що «Пропозиція» є партією місцевого самоврядування, тому має стати опорою у громадах і підтримкою життя людей та протистояння ворогу.

Джерело: Facebook «Пропозиції»

Партія «Удар» має небагато місцевих депутатів. У лавах сил оборони перебувають десятеро депутатів, ще восьмеро є добровольцями ДФТГ.

Зі зброєю в руках із перших днів повномасштабного вторгнення на фронті перебуває депутат Київради Олесь Маляревич. Наразі він воює у складі роти ударних БПЛА та артилерійської розвідки 92-ї бригади. За службу Маляревич отримав уже декілька відзнак. Разом із побратимами з підрозділу він був нагороджений медаллю «За оборону Харкова», адже після оборони Києва та області бійців було переміщено на Харківщину, де вони брали участь у контрнаступі й деокупаціі області з виходом на лівий берег ріки Оскіл.

Олесь Маляревич Джерело: Facebook Олеся Маляревича

Від початку повномасштабного вторгнення до територіальної оборони долучився і депутат Дрогобицької міської ради Андрій Лучків. У 67-му батальйоні тероборони Лучків займає одну із керівних позицій. Цей батальйон виконує бойові завдання на східних та південних напрямках. Лучків зазначає, що раніше військового досвіду не мав, проте швидко звик до форми та життя військовослужбовця.

Андрій Лучків Джерело: сайт Дрогобицької ради

У відповіді на звернення партія «Удар» повідомляє також про військові досягнення депутата однієї з міських рад Чернівецької області, який отримав поранення та був нагороджений відзнакою командира бригади та медаллю «За взірцевість у військовій службі 3-го ступеня» Головнокомандувача ЗСУ.

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«Батьківщина» і цього разу надала дані першою. Близько 7% депутатів цієї партії проходять військову службу. Серед них є військовослужбовці сил оборони, бійці тероборони та добровольці ДФТГ. Кількісно на фронті перебуває 103 депутати «Батьківщини», ще 36 є добровольцями ДФТГ. Також партія повідомила про військовослужбовців серед депутатів сільських та селищних рад. Двоє з них загинули під час відбиття російської агресії, один перебуває у статусі зниклого безвісти.

Знову взяв до рук зброю депутат Сумської районної ради Семен Салатенко, який уже мав бойовий досвід. Він захищав Донецьку область за часів АТО, пізніше воював і під час ООС. Звідти його направили на військове навчання до США, яке він успішно пройшов. 24 лютого він уже відбивав агресію ворога.

Нещодавно Салатенко повідомив, що тепер очолює окремий батальйон спеціального призначення окремої бригади спеціального призначення Сухопутних військ України.

Семен Салатенко Джерело: сайт «Батьківщини»

На службі депутат Тернопільської обласної ради Василь Деревляний. У ЗМІ про це мало інформації, проте на своїй сторінці у соцмережі він ділиться фотографіями з побратимами та розповідає, де виконує бойові завдання.

Василь Деревляний із «Батьківщини» разом з Юрієм Сиротюком зі «Свободи» Джерело: Facebook Василя Деревляного

Воює також депутат Волинської обласної ради, голова волинської обласної організації ВО «Батьківщина» Андрій Козюра. Незважаючи на військову службу, він активно виконує свої депутатські повноваження. Значна частина його роботи зосереджена на військових питаннях, а також відзначенні подвигів військовослужбовців.

Джерело: Facebook Андрія Козюри

У міських радах «Батьківщина» також має захисників. На службі у теробороні депутат Київради Олександр Бродський. Він є командиром стрілецької роти 112-ї окремої бригади територіальної оборони ЗСУ, проте продовжує виконувати обов’язки голови комісії Київради з питань житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу.

Олександр Бродський – депутат Київради від Шевченківського району столиці Джерело: Facebook Олександра Бродського

На сесіях піднімає в тому числі військові питання.

Політична партія «За майбутнє» має багато представників у місцевих радах, а також фракцію у Верховній Раді. Під час проведення минулої хвилі дослідження партія не відповіла на запит «Чесно», проте після публікації матеріалу представники партії вийшли на звʼязок і пообіцяли надати дані під час наступної хвилі. Тому інформацію про кількість військовослужбовців у цій партії публікуємо вперше.

Партія повідомила про 48 військовослужбовців серед депутатів, ще 12 є добровольцями ДФТГ. Це 6% від загальної кількості місцевих депутатів.

Серед них депутат Тернопільської обласної ради Любомир Крупа, який із 24 березня перебуває у статусі зниклого безвісти. У мирному житті Любомир педагог, історик та директор однієї з тернопільських шкіл.

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Любомир Крупа Джерело: Facebook Любомира Крупи

Раніше у коментарі ЗМІ дружина депутата зазначала: «У Любомира бойовий настрій і непохитна віра в перемогу. Час від часу телефонує, коли є зв’язок. Ніколи не скаржиться на труднощі. «Дякувати Богу, все добре», каже. Молюся і вболіваю за чоловіка і за сина, за всіх наших захисників». Старший син Любомира Володимир теж несе службу в ЗСУ.

Депутат від партії «За майбутнє» Володимир Гач у Тернопільській обласній раді також служить. До початку повномасштабного вторгнення він був підприємцем, проте мав досвід служби у прикордонних військах.

Джерело: Галас

Служать і депутати рад у невеликих містах. Так, наразі боронить Україну депутат Ковельської міської ради Володимир Шпіка. До початку повномасштабного вторгнення він мав бойовий досвід в АТО. Повідомляється, що його син також із перших днів перебуває на фронті.

Володимир Шпіка Джерело: «Ковель медіа»

Партія також повідомила, що наразі воюють четверо її членів. Серед партійців є загиблі військовослужбовці, які відбивали російську агресію, а також нагороджені державними відзнаками.

Крім згаданих партій, рух «Чесно» досліджує дані міських та обласних рад. Це робиться з огляду на те, що є місцеві партії, які, згідно з методологією, не потрапляють до вибірки дослідження. Низка обласних та міських рад обласних центрів надали свої дані щодо депутатів на фронті та в теробороні, і найближчим часом вони будуть оприлюднені.

Місцеве самоврядування під час повномасштабної війни довело, що більшість громад тримають оборону. Цю роботу вони виконують без заробітної плати чи доплат.

Для перемоги важливо, аби Україна була консолідованою та єдиною в підтримці армії у боротьбі з агресором. Ми, українці, зобов’язані робити все можливе, аби наближати нашу перемогу: підтримувати армію, волонтерів, місцеве самоврядування та пам’ятати, що перемога залежить від кожного з нас.

Методологія Були досліджені дані обласних рад, міських рад обласних центрів, районних рад та міських рад у розподілі за областями. Селищні та сільські раді не були досліджені через труднощі у зборі інформації та відсутність можливості верифікувати такі дані в усіх партіях. Важливим у 2023 році є оновлення методології щодо врахування добровольців ДФТГ (добровольче формування територіальних громад) під час розрахунку відсоткового співвідношення військовослужбовців та загальної кількості місцевих депутатів. ДФТГ відіграли важливу роль на початку повномасштабного вторгнення у 2022 році, проте наразі на захисті цілісності України у східних та південних регіонах стоять військовослужбовці Збройних сил та тероборони Збройних сил, Нацгвардії та інших військових формувань. Разом з тим, якщо партія надавала дані про кількість депутатів у ДФТГ, ці дані додані в текст. *Під час верифікації даних було виявлено, що у минулій хвилі дослідження партія «Батьківщина» надала дані без урахування кількості депутатів міських рад у деяких областях. Під час цього дослідження інформація про такі ради була надана, тому загальна кількість депутатів від партії є більшою.

Вікторія Олійник, рух «Чесно»