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Україна під обстрілами. Ситуація в регіонах

Наталія Порощук
glavcom.ua
Україна під обстрілами. Ситуація в регіонах
Ракетний удар по Чернігівщині
фото з соціальних мереж

За добу російська армія атакувала 11 областей України

Ситуація в регіонах станом на 9.00 за даними обласних державних адміністрацій.

Хмельниччина

Сьогодні вночі під час повітряної тривоги, Хмельниччина була атакована ворогом. В кількох селах Хмельницького району вибуховою хвилею пошкоджено 30 будинків, вибито вікна і двері в 32 домоволодіннях. Дві жінки поранено уламками скла, ще шестеро людей звернулися до лікарні.

Оперативні групи продовжують роботу з обстеження та виявлення наслідків нічної атаки ворога. Дані щодо наслідків уточнюються.

Житомирщина

На ранок ворог атакував один з об'єктів інфраструктури області дронами-камікадзе. Через падіння уламків збитого безпілотника виникла пожежа, яка була локалізована фахівцями ДСНС. Жертв та постраждалих немає. Інформація про масштаб пошкоджень уточнюється.

Київщина

Повітряна тривога тривала більш як 4 години. В області працювало ППО. Влучань на території області не зафіксовано. Інформація про постраждалих та падіння уламків на території громад відсутня.

Дані уточнюються, оперативні групи продовжують роботу з моніторингу та виявлення можливих наслідків нічної атаки ворога.

Чернігівщина

За добу – два обстріли (п'ять вибухів). Ворог використав міномети для обстрілу Новгород-Сіверського району. Про втрати серед місцевого населення та пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила. Дані уточнюються.

Сумщина

Вночі та зранку ворог здійснив обстріли Білопільської, Шалигинської громад. Без наслідків. Вчора протягом дня росіяни здійснили 22 обстріли прикордоння. Зафіксовано 124 вибухи. Обстрілів зазнали Середино-Будська, Хотінська, Білопільська, Краснопільська, Шалигинська, Есманська, Миколаївська, Великописарівська, Зноб-Новгородська громади.

Середино-Будська громада: були мінометні обстріли (13 вибухи) та обстріли з артилерії. Внаслідок одного з артобстрілів пошкоджено приватний будинок, автокран, два автомобілі, складське приміщення, АЗС, ангар. Також пошкоджено складські приміщення для зберігання зерна, залізничні колії, газопровід та лінію електропередач.

Хотінська громада: росіяни скинули 16 мін на територію громади; пошкоджено приватне домоволодіння.

Краснопільська громада: ворог бив з артилерії (дев'ять вибухів). В результаті обстрілу зруйновано склади агропідприємства.

Дніпропетровщина

Вранці ворог спрямував важку артилерію на Нікопольщину. Поцілив по Марганецькій громаді. Постраждалих немає. Вчора вдень під вогнем ворожої артилерії – районний центр Нікопольщини. По ньому терористи випустили з десяток снарядів.

Запорізька

29 міст і сіл області знову опинилися під ворожим вогнем; за минулу добу нанесено 83 удари по мирних громадах. Артилерійські обстріли прийшлися по лінії фронту: Гуляйполю, Левадному, Оріхову, Новоданилівці, Степногірську, П'ятихатках та інших навколишніх селах. Полтавку, Червоне та Малі Щербаки ворог атакував з БПЛА. Оріхів та Мала Токмачка постраждали від авіаційних ударів, а Новодарівка та Єгорівка – від трьох обстрілів з РСЗВ. По обласному центру та Комишувасі було нанесено 4 ракетні удари.

Наразі вдалося зафіксувати руйнування 38 об'єктів житлової інфраструктури та іншого майна людей.

Харківщина

Минулої ночі ворог обстріляв с. Загризове Ізюмського району. Поранень зазнали та була госпіталізована жінка 44 років та 26-річний цивільний чоловік. Також ворог обстрілював с. Вільча Чугуївського району. Пошкоджено три житлові будинки, господарчі споруди, дах автопарку та техніку ККП Водоканал. Попередньо – без постраждалих.

Зранку обстріляне м. Вовчанськ Чугуївського району. Пошкоджено будинок та автомобіль. Минулої доби на Слобожанському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Червоної Зорі Богодкхівського району та Ветеринарного Харківського району. Ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Стрілеча Харківського району, Вовчанськ, Красний Яр, Землянки Чугуївського району.

На Куп’янському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Синьківки. Завдав авіаційних ударів в районах Курилівки, Кислівки та Глушківки. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали такі населені пункти: Кам'янка, Красне Перше, Масютівка, Кислівка, Берестове. Луганщина: по Білогорівці завдано авіаційних ударів, артилерійських обстрілів зазнали Невське та Білогорівка.

За добу противник здійснив 136 обстрілів (534 снарядів).

Донеччина

За минулу добу по області п'ять поранених. Рашисти здійснили 11 обстрілів населених пунктів: Авдіївка, Красногорівка, Часів Яр, с. Нетайлове, смт Велика Новосілка, Краматорськ. Пошкоджено чотири житлових багатоквартирних будинків, цех ПрАТ «НКМЗ».

Миколаївщина

Вчора, ворог завдавав артилерійських ударів по м. Очаків та по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає. Вдень на території Галицинівської громади внаслідок падіння уламків збитого силами протиповітряної оборони ворожого розвідувального БпЛА сталося займання сухої трави та молодих лісових насаджень. Пожежа охопила площу близько 2 000 м.кв, але була оперативно ліквідована. Постраждалих немає. Вдень внаслідок падіння уламків збитого ударного БпЛА на території Чорноморської громади виникла пожежа сухої трави; вогнеборці впорались оперативно. Пожежу ліквідували, минулося без постраждалих.

Херсонщина

За добу по області противник здійснив 63 обстріли (355 снарядів), з них по м. Херсон противник здійснив чотири обстріли (15 снарядів). Через обстріл села Вірівка Тягинської громади постраждала неповнолітня. Внаслідок ворожого удару у населеному пункті пошкоджено з десяток житлових будинків. 17-річну дівчину шпиталізували у стані середньої тяжкості; лікарі надають їй необхідну допомогу.

Рашисти атакували мирних жителів Берислава з безпілотника. Двоє чоловіків, 35 та 34 роки, внаслідок скидання вибухівки отримали тілесні ушкодження. Також ворог поцілив у житловий сектор м.Херсон. Поранення, несумісні з життям, отримав 72-річний чоловік. Також травмовані 93-річний чоловік та 73-річна жінка. Їм на місці надана необхідна медична допомога. Всього за добу в області одна людина загинула, 10 (з них одна – дитина) дістали поранення.

Нагадаємо, що триває 542-га доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулось 36 бойових зіткнень.

Теги: Хмельниччина Запорізька область Дніпропетровщина Житомирщина Україна Харківщина Сумщина Херсонщина Донеччина Миколаївщина Чернігівщина війна Луганщина окупанти окупація

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