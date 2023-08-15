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Повітряні сили назвали російську ракету, яку їм не вдається збити

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Повітряні сили назвали російську ракету, яку їм не вдається збити
Ракети Х-22 є крилатими – вони також надзвукові й летять близько 4 тис. км за годину
фото ілюстративне

Х-22 заходять на ціль по балістичній траєкторії, це ускладнює їх збиття

Сили протиповітряної оборони жодного разу не змогли збити ракету X-22, яка хоч і крилата, але летить за балістичною траєкторією. Про це заявив речник Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

Під час сьогоднішньої атаки рашисти застосовували, зокрема, ракети X-22.  «В запасі у них ще кілька сотень точно є. Ці ракети вже понад півтори сотні застосували по території нашої держави. На жаль, виготовляють, санкції, які б мали діяти як заборонний запобіжник на отримання Росією тих технологій, не надто впливають. Можливо є зменшення виробництва, але все ж процес виробництва триває», – зазначив Ігнат.

Він нагадав, що попри те що ракети Х-22 є крилатими – вони також надзвукові й летять близько 4 000 кілометрів за годину. Окрім цього Х-22 заходять на ціль по балістичній траєкторії, це ускладнює їх збиття.

«Жодну з крилатих ракет X-22 не було знищено взагалі. Не тільки сьогодні. Це ракети, які можна збивати засобами, такими як, Patriot. Вони знищують балістику, «Кинджали», тому що ракета X-22, хоч і вважається крилатою, вона надзвукова. Летить близько 4 тис. км/год і заходить на ціль переважно по балістичній траєкторії. Тому такі ракети поки недоступні для збиття звичайними засобами ППО. Цими ракетами атакували Донеччину сьогодні з літаків Ту-22М3, 6 літаків і 4 ракети було випущено», – додав речник Повітряних сил.

Нагадаємо, у результаті нічного ракетного удару по Львівщині пошкоджено більше десяти будинків у двох населених пунктах області та багатоквартирні житлові будинки. Також є руйнування в одному з гіпермаркетів міста.

Теги: ракета Юрій Ігнат війна

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