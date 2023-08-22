Латвія передасть Україні ще 40 автомобілів, які конфіскувала у п'яних водіїв

До середини липня 2023 року в Латвії на користь України було конфісковано вже 432 автомобілі

Шість автомобілів призначені для Міністерства оборони України

Латвія сьогодні, 22 серпня, вирішила передати Україні чергову партію з 38 автомобілів. Їх конфіскували у п'яних водіїв. Про це повідомляє Delfi.

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«Уряд вирішив безоплатно передати Україні ще 38 автомобілів, конфіскованих у п'яних водіїв на дорогах Латвії», – йдеться у повідомленні.

Згідно з постановою уряду, шість автомобілів призначені для Міністерства оборони України, зокрема для армійських частин, некомерційних підприємств та організацій. Загальна попередня ринкова вартість шести автомобілів – 127 859 євро.

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Україна отримає від Латвії такі автомобілі:

Opel Astra Caravan (2003 рік випуску, попередня ринкова вартість 181 євро);

Volvo V70 (2000 рік, 210 євро);

Škoda Superb (2011 рік, 5200 євро);

Toyota Avensis Verso (2003 рік, 1100 євро);

Volkswagen Sharan (2012 рік, 212 євро);

Volkswagen Passat Variant (2000 рік, 189 євро);

Opel Antara (2013 рік, 6800 євро);

Toyota Avensis (2010 рік, 4500 євро);

Opel Vivaro (2005 рік, 4250 євро);

BMW 530 (2005 рік, 5400 євро);

Audi A4 (2002 рік, 201 євро);

Opel Insignia (2011, 4950 євро);

Volvo V60 (2012, 6990 євро);

Toyota Yaris (2012, 5850 євро);

Volvo XC90 (2006, 5800 євро);

Audi A6 (2002, 227 євро);

Hyundai Santa Fe (2006, 3900 євро);

Skoda Octavia (2005, 1250 євро);

Škoda Octavia (2004, 700 євро);

BMW 320 (2005, 3 800 ЄВРО);

Audi A6 Avant (2003, 300 євро);

Volvo S60 (2004, 1200 євро);

BMW 320 (2003, 199 євро);

незареєстрований квадроцикл HB-ATV125B (рік випуску невідомий, 500 євро);

Volvo XC70 (2014, 14 000 євро);

BMW 530 (2010, 12 500 євро);

Renault Megane (2013, 5 800 євро);

Квадроцикл CFMOTO CF5002A (2014, 1 200 євро);

Lada 4x4 (2007, 800 євро);

Volkswagen Golf (2009, 3 500 євро);

Renault Master (1999, 630 євро);

Opel Vivaro (2007, 5700 євро);

Honda CRV (2005, 2900 євро);

Volkswagen Passat (2005, 2100 євро);

Ford S-Max (2007, 3100 євро);

Volvo XC60 (2009, 9100 євро);

Volkswagen Passat (2007, 2200 євро);

Volkswagen Transporter (1996, 420 євро).

Загалом до середини липня 2023 року в Латвії на користь України було конфісковано вже 432 автомобілі.

Нагадаємо, 16 лютого сейм Латвії у четвер в остаточному читанні ухвалив поправки до закону про підтримку цивільного населення України, які передбачають можливість безоплатного передання транспортних засобів, які належать державі, у власність уряду України.