Олег Ляшко пішов воювати на фронт

Відомий український політик Олег Ляшко склав присягу у ЗСУ

Лідер «Радикальної партії» Олег Ляшко вступив на службу до української армії. Відео складання присяги політик оприлюднив сьогодні на своїй сторінці у Facebook.

«Немає більшої честі, ніж захист рідної України. Служу Українському народу», – прокоментував політик відео.

Зазначимо, що останнім часом Олег Ляшко практично не з’являється у публічному просторі. Водночас нещодавно на його Facebook-сторінці з’явилося фото політика у військовій формі.

У вересні у соцмережах активно поширювали та обговорювали фото Ляшка з автоматом.

Також журналіст та телеведучий Дмитро Гордон ще у серпні повідомляв, що Олег Ляшко наразі воює у Збройних силах.

«Олег Ляшко зараз воює. Це я точно знаю, бо мій товариш зустрівся з ним просто в армії. Воює з автоматом у руках і молодець», – сказав Гордон під час одного зі стрімів зі своїми підписниками.

Нагадаємо, у квітні цього року машина, у якій перебував екснардеп, лідер «Радикальної партії» Олег Ляшко, зіткнулася в Києві із автомобілем народного депутата від «Опозиційної платформи – За Життя» Вадима Рабіновича.

За кермом автомобіля, що скоїв ДТП, був водій СБУ.