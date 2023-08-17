«Адмірал Макаров» готовий до застосування. ЗСУ попередили про загрозу з моря

Наразі в Чорному морі перебувають дев'ять кораблів і катерів

Речниця Оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк заявила, що напівспоряджений фрегат «Адмірал Макаров» перебуває в пункті базування та готовий до застосування. Про це вона повідомила в ефірі телемарафону.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Ракетоносіїв на бойовому чергуванні не зафіксовано, але ми знаємо, що напівспоряджений «Макаров» перебуває в пункті базування та готовий до застосування», – сказала вона.

Гуменюк зазначила, що наразі в Чорному морі перебувають дев'ять кораблів і катерів. Проте, крім бойових кораблів, є ще судна забезпечення та прикордонної служби, якими ворог намагається убезпечити безпеку прибережних вод.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Підводні човни Російської Федерації в Чорному морі готові до виходу. Для того, щоб зайняти пускові рубежі, їм достатньо дві-три години. Проте Чорне море також «на нашому боці», воно штормить.

«Адмірал Макаров» – військове судно ВМФ Росії, третій фрегат проєкту 11356Р («Буревісник»), класу«Адмірал Григорович», флагман і один із найновіших кораблів російського флоту. Дислокується в тимчасово окупованому росіянами Севастополі. Названий на честь віцеадмірала російського імператорського флоту, уродженця Миколаєва, Степана Макарова. Судном керує колишній український військовий, уродженець Вінниччини, військовий злочинець і колаборант із Росією капітан 1 рангу Григорій Бреєв, який 2014 року зрадив українську військову присягу та склав присягу ЗС РФ. Заявлена довжина – 124 м, ширина – 15 м. Екіпаж фрегату – 180 осіб. На озброєнні можуть бутиː гармати, зенітна артилерія, ракетні установки.

Нині російські кораблі перебувають у північно-східному районі Чорного моря, оскільки його вони вважають безпечним. Ворог продовжує переховуватися за місцем огляду цивільних суден перед заходом у Керченську протоку. Зокрема, окупанти починають ховатися за цивільними, коли відчувають небезпеку. Також вони зміцнили оборону своїх пунктів базування в тимчасово окупованому Криму та біля російських берегів.

Нагадаємо, триває 540-ва доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулось 20 бойових зіткнень. Протягом минулої доби ворог завдав вісім ракетних та 82 авіаційних удари, здійснив 76 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктам. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення, зокрема й діти. Руйнувань зазнала портова інфраструктура на Одещині, житлові будинки та інша цивільна інфраструктура Харківської, Луганської, Донецької, Дніпровської та Херсонської областей.