Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

«Адмірал Макаров» готовий до застосування. ЗСУ попередили про загрозу з моря

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
«Адмірал Макаров» готовий до застосування. ЗСУ попередили про загрозу з моря
Фрегатом «Адмірал Макаров» керує колишній український військовий, уродженець Вінниччини
фото ілюстративне

Наразі в Чорному морі перебувають дев'ять кораблів і катерів

Речниця Оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк заявила, що напівспоряджений фрегат «Адмірал Макаров» перебуває в пункті базування та готовий до застосування. Про це вона повідомила в ефірі телемарафону.

«Ракетоносіїв на бойовому чергуванні не зафіксовано, але ми знаємо, що напівспоряджений «Макаров» перебуває в пункті базування та готовий до застосування», – сказала вона.

Гуменюк зазначила, що наразі в Чорному морі перебувають дев'ять кораблів і катерів. Проте, крім бойових кораблів, є ще судна забезпечення та прикордонної служби, якими ворог намагається убезпечити безпеку прибережних вод.

Підводні човни Російської Федерації в Чорному морі готові до виходу. Для того, щоб зайняти пускові рубежі, їм достатньо дві-три години. Проте Чорне море також «на нашому боці», воно штормить.

«Адмірал Макаров» – військове судно ВМФ Росії, третій фрегат проєкту 11356Р («Буревісник»), класу«Адмірал Григорович», флагман і один із найновіших кораблів російського флоту. Дислокується в тимчасово окупованому росіянами Севастополі. Названий на честь віцеадмірала російського імператорського флоту, уродженця Миколаєва, Степана Макарова.

Судном керує колишній український військовий, уродженець Вінниччини, військовий злочинець і колаборант із Росією капітан 1 рангу Григорій Бреєв, який 2014 року зрадив українську військову присягу та склав присягу ЗС РФ.

Заявлена довжина – 124 м, ширина – 15 м. Екіпаж фрегату – 180 осіб. На озброєнні можуть бутиː гармати, зенітна артилерія, ракетні установки.

Нині російські кораблі перебувають у північно-східному районі Чорного моря, оскільки його вони вважають безпечним. Ворог продовжує переховуватися за місцем огляду цивільних суден перед заходом у Керченську протоку. Зокрема, окупанти починають ховатися за цивільними, коли відчувають небезпеку. Також вони зміцнили оборону своїх пунктів базування в тимчасово окупованому Криму та біля російських берегів.

Нагадаємо, триває 540-ва доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулось 20 бойових зіткнень. Протягом минулої доби ворог завдав вісім ракетних та 82 авіаційних удари, здійснив 76 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктам. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення, зокрема й діти. Руйнувань зазнала портова інфраструктура на Одещині, житлові будинки та інша цивільна інфраструктура Харківської, Луганської, Донецької, Дніпровської та Херсонської областей.

Читайте також: Ракетний терор. Окупанти хочуть «просадити» наш потенціал до опору
Теги: море Чорне море війна ракета

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Треба бути готовими, що географія атак «Кинжалами» по Україні далі може лише розширюватись
Ракетний терор. Окупанти хочуть «просадити» наш потенціал до опору
Вчора, 13:15
Ракети Х-22 є крилатими – вони також надзвукові й летять близько 4 тис. км за годину
Повітряні сили назвали російську ракету, яку їм не вдається збити
15 серпня, 16:50
Ракетного удару було завдано на світанку
Окупанти атакували Дніпропетровщину ракетами: перші деталі
Сьогодні, 07:54

Події в Україні

Обстріл Донеччини та атака на Дніпропетровщину: яка ситуація в регіонах
Обстріл Донеччини та атака на Дніпропетровщину: яка ситуація в регіонах
«Адмірал Макаров» готовий до застосування. ЗСУ попередили про загрозу з моря
«Адмірал Макаров» готовий до застосування. ЗСУ попередили про загрозу з моря
Повітряні сили пояснили причину збільшення кількості повітряних тривог
Повітряні сили пояснили причину збільшення кількості повітряних тривог
Чи зможе Україна пройти наступний опалювальний сезон: оцінка розвідки Британії
Чи зможе Україна пройти наступний опалювальний сезон: оцінка розвідки Британії
Тимчасовий коридор для суден. Аналітики ISW оцінили імовірність ескалації в Чорному морі
Тимчасовий коридор для суден. Аналітики ISW оцінили імовірність ескалації в Чорному морі
Окупанти атакували Дніпропетровщину ракетами: перші деталі
Окупанти атакували Дніпропетровщину ракетами: перші деталі

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
77K
Путін ухвалив рішення підірвати Запорізьку АЕС? Соцмережі заявили про загрозу
47K
Колишня очільниця МЗС Австрії, на весіллі якої танцював Путін, тікає з російського села
13K
Дружина Резнікова розповіла, що чоловік обожнює робити вдома
9871
Путін скликає термінову нараду через падіння курсу рубля – Financial Times
9082
Україна вивела з ладу п'ять великих десантних російських кораблів – ВМС
8752
«Безсилі» ЗСУ вже мотивують окупантів на загородзагони

Новини

20 боїв за добу: Генштаб назвав найгарячіші ділянки фронту
Сьогодні, 06:38
Спека, місцями дощитиме: прогноз погоди на 17 серпня
Сьогодні, 05:28
17 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:04
Окупанти вдаються до постановочних зйомок своїх успіхів – Генштаб
Вчора, 07:07
Спека, місцями короткочасний дощ: прогноз погоди на 16 серпня
Вчора, 05:27
16 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:28

Прес-релізи

У Києві пройде Форум UkrainianGasOpen 2023: Видобуток. Транспортування. Зберігання. Продаж
У Києві пройде Форум UkrainianGasOpen 2023: Видобуток. Транспортування. Зберігання. Продаж
15 серпня, 11:00
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту