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Фотовиставка «Захисники Незалежності» відкрилась у Києві

Станіслав Груздєв
glavcom.ua
Фотовиставка «Захисники Незалежності» відкрилась у Києві
«Проєкт покликаний показати українському суспільству, іноземним партнерам обличчя сучасних Збройних сил»
Фото: Укрінформ

Роботи майстрів розповідають про нові підрозділи ЗСУ

В Києві відкрилась фотовиставка «Захисники Незалежності» в рамках однойменної інформаційної кампанії, яка присвячена становленню сучасного українського війська. Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

На виставці представлені понад 100 робіт провідних українських фотографів, які в своїх роботах зберігають пам'ять про те, як в перші дні вторгнення РФ Україна стала єдиним цілим, аби дати відсіч агресору.

Роботи 15 майстрів розповідають про нові підрозділи ЗСУ, розвиток тактичної медицини, аеророзвідку та тактичні БПЛА, міжнародне співробітництво, а також про допомогу військових цивільному населенню.

Як зазначив під час заходу т.в.о начальника Управління стратегічних комунікацій апарату Головнокомандувача ЗСУ Артемій Катков, проєкт покликаний показати українському суспільству, іноземним партнерам обличчя сучасних Збройних сил. Він звернув увагу, що квінтесенцією виставки є гасло «Захищена Україна-безпечна Європа – стабільний світ».

Представник «Укрзалізниці», яка надала приміщення Центрального залізничного вокзалу для фотовиставки, Леонід Лобойко відзначив, що залізниця з першого дня війни рятувала сотні тисяч людей, допомагала в евакуації, давала прихисток і до сьогодні залишається з військовими пліч о пліч на захисті незалежності.

«Більше 4 млн перевезли, з них більше мільйона – це діти. Крім цього, наші залізничники є на фронті, наші залізничники в поїздах перевозять і вантажі, і військових. Тому я хочу сказати, що немає окремо фронту трудового або воєнного, це все – одне ціле», – зазначив Лобойко.

11 фото
На весь екран
Відкриття фотовиставки «Захисники Незалежності», присвяченої становленню сучасного українського війська
Фото: Руслан Канюка. Укрінформ

Як розповів один з авторів робіт, представлених на виставці, Михайло Палінчак, фото також відображають великий емоційний слід, який залишали трагічні події війни.

«Одна з робіт була знята на початку повномасштабного вторгнення – це евакуація цивільних з Ірпеня і Бучі через зруйнований міст. Я там фотографував кілька разів, тому що евакуація відбувалась кілька днів, і багато фото є звідти. Саме відданість наших людей, волонтерів, військових просто громадян, які допомагали тим, хто цього потребує, вона захоплювала. Неможливо було без сліз дивитися на те, що відбувається в нашій державі.

Інша фотографія більш свіжа, знята кілька місяців тому на залізничному вокзалі Краматорська. Туди приїжджає потяг Інтерсіті, який привозить багато військовослужбовців, їхніх родин, які приїжджають буквально на кілька годин, щоб побачити своїх рідних під час відпустки на дуже короткий термін. І от на фото ми бачимо, що дружина військовослужбовця приїхала, щоб привітати його», – розповів фотограф.

Відповідаючи на питання, чи зросла важливість роботи фотографа під час війни, він наголосив, що не можна виокремити якісь окремі професії: «Військові нас захищають, а ми зберігаємо для історії подвиг, який вони творять, ту жертовність, з якою вони це роблять».

Організатори фотовиставки – Управління стратегічних комунікацій Апарату Головнокомандувача ЗСУ в співпраці з «Укрзалізницею» за сприяння командування ДШВ.

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Теги: війна фотограф історія

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