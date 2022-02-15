На порозі воєнного стану? Рада готується заборонити виїзд урядовцям, нардепам та військовим

Автори законопроєкту вважають, що таке рішення необхідне для гарантування безперебійності функціонування державного апарату

На сайті Верховної Ради 15 лютого з’явився законопроєкт, яким пропонується запровадити заборону виїзду за кордон деяким категоріям осіб на період воєнного стану. Про це повідомляє «Главком».

Отже, на час воєнного стану заборона стосуватиметься:

членів Кабінету міністрів України, перших заступників та заступників міністрів;

народних депутатів України;

голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників;

державних службовців, які займають посади державної служби категорії "А";

керівників центральних органів виконавчої влади, в тому числі центральних органів виконавчої влади зі спеціальним статусом та інших центральних органів виконавчої влади;

військовослужбовців Збройних Сил України та інших військових формувань, утворених відповідно до закону;

осіб рядового і начальницького складу правоохоронних органів України;

керівників підприємств, установ та організацій, які мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави;

керівників підприємств, установ та організацій, які провадять діяльність, пов’язану із забезпеченням безпеки та стійкості критичної інфраструктури.

Вказані категорії осіб зможуть покидати межі України лише на підставі розпорядження президента.

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На думку авторів законопроєкту, це необхідно з метою забезпечення безперебійності функціонування державного апарату; підприємств, які мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави та підприємств, установ та організацій, які провадять діяльність, пов’язану із забезпеченням безпеки та стійкості критичної інфраструктури, в умовах правового режиму воєнного стану.

Доповідатиме це питання у стінах парламенту голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія.

Додамо, що наразі в Україні не запроваджено воєнний стан. Ввечері 13 лютого міністр оборони Олексій Резніков заявив, що нині немає підстав введення воєнного стану в Україні на тлі загрози російського вторгнення. Такий режим не вводитимуть заради того, щоб регулювати медійний простір.

Нагадаємо, що лише 13 лютого з Києва вилетіли приблизно 20 чартерів олігархів, бізнесменів та політиків. Коментуючи це, Зеленський сказав, що «громадянин не той, у кого паспорт, а той, хто сьогодні в Україні».

Як відомо, Росія продовжує нарощувати війська біля кордону з Україною. Супутникові фото, що підтверджують це, опублікувала приватна компанія Maxar Technologies. У компанії, яка володіє супутниками, зазначили, що знімки зробили 13 та 14 лютого, до заяви російського міністерства оборони про відведення частини військ Західного та Південного військових округів.