«Заметіль-2022»: військові тренували авіаудари по бронетехніці (відео)

Авіація вкрай важлива для повітряної безпеки країни

Тактична авіація Повітряних Сил нанесла ракетно-бомбові удари по танкових колонах

На авіаційному полігоні Повурськ у Волинській області в рамках командно-штабного навчання Збройних Сил України «Заметіль-2022» практично діяла тактична авіація Повітряних Сил ЗСУ.

Як повідомляє генеральний штаб ЗСУ, винищувачі Су-27 та МіГ-29 й бомбардувальники Су-24М одночасно, як мінімум із трьох аеродромів, нанесли ракетно-бомбові удари по колонах ворожої бронетехніки та живій силі противника.

Використовувались авіаційні засоби ураження різних калібрів: від некерованих авіаційних ракет до боєприпасів вагою 500 кг.

Командувач Повітряних Сил ЗС України генерал-лейтенант Микола Олещук позитивно відзначив роботу військових льотчиків, адже усі цілі було знищено.

Як повідомили у пресслужбі Операції Об'єднаних сил, на одному з полігонів Донеччини 15 лютого відбулися заняття з вогневої підготовки.

Військовослужбовці кількох підрозділів відпрацьовували вихід на вогневий рубіж та стрільбу з протитанкових ракетних комплексів NLAW і гранатометів M-141 у нерухомі цілі.

Нагадаємо, двоє військовослужбовців Об’єднаних сил дістали поранення 14 лютого.

До слова, командувач ООС Олександр Павлюк назвав можливу дату вторгнення Росії в Україну.