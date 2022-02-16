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    «Заметіль-2022»: військові тренували авіаудари по бронетехніці (відео)

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    Авіація вкрай важлива для повітряної безпеки країни - «Заметіль-2022»: військові тренували авіаудари по бронетехніці (відео)
    Авіація вкрай важлива для повітряної безпеки країни
    фото: zsu.gov.ua

    Тактична авіація Повітряних Сил нанесла ракетно-бомбові удари по танкових колонах

    На авіаційному полігоні Повурськ у Волинській області в рамках командно-штабного навчання Збройних Сил України «Заметіль-2022» практично діяла тактична авіація Повітряних Сил ЗСУ.

    Як повідомляє генеральний штаб ЗСУ, винищувачі Су-27 та МіГ-29 й бомбардувальники Су-24М одночасно, як мінімум із трьох аеродромів, нанесли ракетно-бомбові удари по колонах ворожої бронетехніки та живій силі противника.

    Використовувались авіаційні засоби ураження різних калібрів: від некерованих авіаційних ракет до боєприпасів вагою 500 кг.

    Командувач Повітряних Сил ЗС України генерал-лейтенант Микола Олещук позитивно відзначив роботу військових льотчиків, адже усі цілі було знищено.

    Як повідомили у пресслужбі Операції Об'єднаних сил, на одному з полігонів Донеччини 15 лютого відбулися заняття з вогневої підготовки.

    Військовослужбовці кількох підрозділів відпрацьовували вихід на вогневий рубіж та стрільбу з протитанкових ракетних комплексів NLAW і гранатометів M-141 у нерухомі цілі.

    Нагадаємо, двоє військовослужбовців Об’єднаних сил дістали поранення 14 лютого.

    До слова, командувач ООС Олександр Павлюк назвав можливу дату вторгнення Росії в Україну.

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    Теги: ЗСУ авіація військові навчання
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    «Заметіль-2022»: військові тренували авіаудари по бронетехніці (відео)