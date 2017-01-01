Держдеп про схвалення продажу зброї Україні: нічого нового в цьому немає

Україна і раніше мала досвід закупівель невеликих партій такої зброї

Практика комерційного постачання американської зброї в Україну існувала й раніше, тому в останньому рішенні Держдепу США схвалити продаж стрілецьких озброєнь немає нічого нового. Про це заявила Гізер Науерт, керівник прес-служби зовнішньополітичного відомства США. Зовнішньополітичне відомство 13 грудня повідомило Конгрес США про своє рішення



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Прес-секретар Держдепу США Гізер Науерт

Україна і раніше мала досвід закупівель невеликих партій такої зброї

Практика комерційного постачання американської зброї в Україну існувала й раніше, тому в останньому рішенні Держдепу США схвалити продаж стрілецьких озброєнь немає нічого нового. Про це заявила Гізер Науерт, керівник прес-служби зовнішньополітичного відомства США.

Зовнішньополітичне відомство 13 грудня повідомило Конгрес США про своє рішення санкціонувати комерційне постачання зброї в Україну. При цьому Науерт зазначила, що Україна і раніше мала досвід закупівель невеликих партій такої зброї, повідомляє «112 Україна» з посиланням на Reuters.

Журналіст CNN щодо цього зазначає, що Україна має можливість купувати легку зброю в американських виробників, але такі поставки здійснює не уряд.

Як раніше повідомляв «Інтерфакс-Україна», українське держпідприємство «Спецтехноекспорт» підтверджувало імпортні поставки 40 мм ручних протитанкових гранатометів PSRL американської Air Tronic дальністю 1 км у рамках відповідної ліцензії Держдепартаменту США DDTC DSP-5. Підписання контрактів було забезпечено в тісній координації з Держдепом США і Пентагоном.

У свою чергу глава МВС Арсен Аваков у своєму Фейсбук ще в 2015 році повідомляв, що НГУ отримала на озброєння великокаліберні снайперські гвинтівки Barrett та реактивні протитанкові гранати DRTG-73 американського виробництва.

Директор Спецтехноекспорту Павло Бабул уточнив, що озброєння постачають виключно на потреби українських силових структур для використання з оборонною метою.

Посол України в США Валерій Чалий з цього приводу зазначив, що підписання контрактів та отримання ліцензії - це політичне рішення, і комерційні домовленості, однак між комерційними угодами і військовою допомогою США Україні є відмінності.

Нагадаємо, що Конгрес США раніше вже санкціонував продажу зброї Києву, прийнявши Закон про підтримку свободи України ще в 2014 році, але адміністрація Барака Обами не прийняла тоді остаточного рішення.