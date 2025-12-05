Головна Країна Політика
search button user button menu button

Підвищення зарплат військовим можливе: нардеп назвав витрати, які можна скоротити

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Підвищення зарплат військовим можливе: нардеп назвав витрати, які можна скоротити
Депутат наголошує, що повністю закрити потребу в суттєвому підвищенні зарплат не вдасться, але мінімальне зростання – реальне
фото: glavcom.ua

Роман Костенко: Міноборони розглядає механізм підвищення виплат у межах нових контрактів

Підвищення грошового забезпечення українських захисників у 2026 році можливе, якщо держава перерозподілить частину коштів із цивільного сектору. Про це в коментарі «Главкому» на 11-му Київському Безпековому Форумі для молоді GEN W² заявив народний депутат та секретар комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки Роман Костенко.

За словами політика, саме відсутність рішення щодо підвищення зарплат військовим стала однією з причин, чому він не підтримав державний бюджет на 2026 рік. Костенко наголосив: резерви для збільшення виплат потрібно шукати не у секторі оборони, а серед цивільних витрат.

«У нас є багато речей, які можна оптимізувати: зайві витрати на залізниці, окремі медичні перевірки, фінансування марафону та інші подібні статті. Ці кошти цілком можливо спрямувати на потреби війська», – зазначив він.

Депутат наголошує, що повністю закрити потребу в суттєвому підвищенні зарплат не вдасться, але мінімальне зростання – реальне. Костенко також пропонує змінити систему винагороди, запровадивши прогресивну модель: більша надбавка – за довшу службу. «Якщо військовий служить рік – одна надбавка, якщо два чи три – вона має зростати відповідно», – пояснив він.

За його словами, Міноборони розглядає механізм підвищення виплат у межах нових контрактів, однак наразі готових рішень немає. «Багато говориться про нові контракти, але я ще не бачив, щоб вони були готові до реалізації», – додав Костенко.

Нагадаємо, Верховна Рада в другому читанні та в цілому ухвалила закон про державний бюджет на 2026 рік. «За» проголосували 257 нардепів. Зокрема, Володимир Зеленський подякував усім парламентарям, які підтримали бюджет на 2026 рік.

Зазначимо, що у проєкті бюджету-2026 підвищення зарплат військовослужбовцям не закладено. Проте очільниця Комітету Верховної Ради з питань бюджету Роксолана Підласа навела основні зміни в проєкті до другого читання. За її словами, підвищення зарплат освітян залишиться: з 1 січня вони отримають плюс 30 %, з 1 вересня – ще плюс 20 %, змін у підходах до оплати праці не відбудеться. Також пропонують додати 4,8 млрд грн на програму престижності праці педагогічних працівників, щоб мати можливість розглянути подальше збільшення зарплат вчителів протягом року. 

Читайте також:

Теги: депутат зарплата бюджет військові

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Говорити про психологічний ефект немає сенсу
Що насправді стоїть за ударами РФ по великих містах
14 листопада, 12:57
Рекордні показники зростання медіанної зарплатні фіксували в східних областях України
Де в Україні можна заробити найбільше грошей? Названо регіони та галузі
6 листопада, 18:52
Полтавський обласний ТЦК назвав основну причину конфліктів між військовими та цивільними
«Люди не хочуть приймати факт війни». Речник Полтавського ТЦК прокоментував напади на військових
14 листопада, 07:11
Олігарх зізнався, що пишається своїми діти та онуками, які живуть в Україні
Олігарх Василь Хмельницький похвалився сином, який вирішив залишатися в Україні (фото)
13 листопада, 14:07
У Покровську зростає інтенсивність боїв, ворог намагається обійти місто та прорватися в Мирноград
У Покровську зростає кількість стрілецьких боїв та збільшуються втрати ворога
18 листопада, 13:22
Мартинюку було 54 роки
Пішов із життя екснардеп від «Свободи»
28 листопада, 20:53
На думку ЗСУ, Путіна найкраще характеризує слово Target, тобто «ціль»
Американський блогер попросив описати Путіна одним словом. ЗСУ запропонували свою версію
16 листопада, 17:33
Працівники Starbucks розпочали страйк у 65 закладах у США
Нові мери Сіетла та Нью-Йорка бойкотують каву зі Starbucks
17 листопада, 10:31
З осені 2020 року Інна Ящук була обрана депутатом Хмельницької міськради
Держсекретар МВС достроково складає повноваження депутата від «Слуги народу»
20 листопада, 11:49

Політика

Підвищення зарплат військовим можливе: нардеп назвав витрати, які можна скоротити
Підвищення зарплат військовим можливе: нардеп назвав витрати, які можна скоротити
У народної депутатки Ганни Скороход проходять обшуки
У народної депутатки Ганни Скороход проходять обшуки
«Повинні утримувати водія»: нардеп Бурміч пояснив, чому суттєво зросли зарплати депутатів
«Повинні утримувати водія»: нардеп Бурміч пояснив, чому суттєво зросли зарплати депутатів
Україна посилює співпрацю з Ізраїлем у сфері торгівлі зерном та агротехнологій
Україна посилює співпрацю з Ізраїлем у сфері торгівлі зерном та агротехнологій
Зеленський провів зустрічі з кандидатами на посаду очільника Офісу президента
Зеленський провів зустрічі з кандидатами на посаду очільника Офісу президента
Президент назвав завдання української делегації на переговорах у США
Президент назвав завдання української делегації на переговорах у США

Новини

В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 5 грудня
Сьогодні, 06:01
Найпопулярніші запити 2025 року в Україні: дані Google
Вчора, 12:19
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 4 грудня
Вчора, 05:59
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 3 грудня
3 грудня, 06:00
В Україні хмарно: погода на 2 грудня
2 грудня, 05:59
«Сенсацій не буде». Президент прокоментував призначення нового очільника Банкової
1 грудня, 18:45

Прес-релізи

She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
4 грудня, 15:43
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua