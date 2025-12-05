Підвищення зарплат військовим можливе: нардеп назвав витрати, які можна скоротити

Депутат наголошує, що повністю закрити потребу в суттєвому підвищенні зарплат не вдасться, але мінімальне зростання – реальне

Роман Костенко: Міноборони розглядає механізм підвищення виплат у межах нових контрактів

Підвищення грошового забезпечення українських захисників у 2026 році можливе, якщо держава перерозподілить частину коштів із цивільного сектору. Про це в коментарі «Главкому» на 11-му Київському Безпековому Форумі для молоді GEN W² заявив народний депутат та секретар комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки Роман Костенко.

За словами політика, саме відсутність рішення щодо підвищення зарплат військовим стала однією з причин, чому він не підтримав державний бюджет на 2026 рік. Костенко наголосив: резерви для збільшення виплат потрібно шукати не у секторі оборони, а серед цивільних витрат.

«У нас є багато речей, які можна оптимізувати: зайві витрати на залізниці, окремі медичні перевірки, фінансування марафону та інші подібні статті. Ці кошти цілком можливо спрямувати на потреби війська», – зазначив він.

Депутат наголошує, що повністю закрити потребу в суттєвому підвищенні зарплат не вдасться, але мінімальне зростання – реальне. Костенко також пропонує змінити систему винагороди, запровадивши прогресивну модель: більша надбавка – за довшу службу. «Якщо військовий служить рік – одна надбавка, якщо два чи три – вона має зростати відповідно», – пояснив він.

За його словами, Міноборони розглядає механізм підвищення виплат у межах нових контрактів, однак наразі готових рішень немає. «Багато говориться про нові контракти, але я ще не бачив, щоб вони були готові до реалізації», – додав Костенко.

Нагадаємо, Верховна Рада в другому читанні та в цілому ухвалила закон про державний бюджет на 2026 рік. «За» проголосували 257 нардепів. Зокрема, Володимир Зеленський подякував усім парламентарям, які підтримали бюджет на 2026 рік.

Зазначимо, що у проєкті бюджету-2026 підвищення зарплат військовослужбовцям не закладено. Проте очільниця Комітету Верховної Ради з питань бюджету Роксолана Підласа навела основні зміни в проєкті до другого читання. За її словами, підвищення зарплат освітян залишиться: з 1 січня вони отримають плюс 30 %, з 1 вересня – ще плюс 20 %, змін у підходах до оплати праці не відбудеться. Також пропонують додати 4,8 млрд грн на програму престижності праці педагогічних працівників, щоб мати можливість розглянути подальше збільшення зарплат вчителів протягом року.