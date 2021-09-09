Жителів «Д/ЛНР» змушують голосувати на виборах до російської Думи

Окупаційна влада тисне на тих, хто отримав паспорт Росії

Росія відкрила на окупованих територіях інформаційні центри, які роз'яснюють процедуру голосування

Жителів тимчасово непідконтрольних районів Донецької та Луганської областей примушують брати участь у виборах до Державної Думи Російської Федерації. Людям погрожують штрафами та звільненнями. Про це заявила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова, передає телеканал «Дом».

Вона зазначила, що окупаційна влада тисне лише на тих, хто отримав паспорт Росії.

В окремих районах Донецької та Луганської областей вже близько місяця діють сотні так званих роз'яснювальних центрів. Крім того, за словами Денісової, на робочих місцях працівників бюджетної сфери змушують звітувати про реєстрацію на участь у виборах.

«З серпня відкрито 396 інформаційних центрів, які дають роз'яснення громадянам України, які мають тепер паспорти Російської Федерації, як же їм проголосувати», – розповіла Денисова.

Українцям, які живуть на окупованих територіях, видали вже близько 600 тис. паспортів. Це насамперед учителі, медичні працівники.

Нагадаємо,окупанти вже переселили до Криму мільйон росіян.

До слова, голова Меджлісу вважає, що після того, як Кремль головною умовою зустрічі Зеленського з Путіним назвав відмову від Криму, усі інші світові лідери повинні відмовитися від контактів з керівництвом Росії до відновлення територіальної цілісності України.

Водночас професор Києво-Могилянської академії, політолог Олексій Гарань переконаний: щоб повернути Крим, потрібно працювати та не втрачати надії.

Тим часом експосол України у США Валерій Чалий допускає, що президент України Володимир Зеленський може зустрітися з очільником Кремля у Нью-Йорку на сесії Генеральної асамблеї ООН.