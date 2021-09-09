  1. Головна
  2. Країна
  3. Політика
рус
    Політика

    Жителів «Д/ЛНР» змушують голосувати на виборах до російської Думи

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Окупаційна влада тисне на тих, хто отримав паспорт Росії - Жителів «Д/ЛНР» змушують голосувати на виборах до російської Думи

    Окупаційна влада тисне на тих, хто отримав паспорт Росії

    Фото з відкритих джерел

    Росія відкрила на окупованих територіях інформаційні центри, які роз'яснюють процедуру голосування

    Жителів тимчасово непідконтрольних районів Донецької та Луганської областей примушують брати участь у виборах до Державної Думи Російської Федерації. Людям погрожують штрафами та звільненнями. Про це заявила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова, передає телеканал «Дом».

    Вона зазначила, що окупаційна влада тисне лише на тих, хто отримав паспорт Росії.

    В окремих районах Донецької та Луганської областей вже близько місяця діють сотні так званих роз'яснювальних центрів. Крім того, за словами Денісової, на робочих місцях працівників бюджетної сфери змушують звітувати про реєстрацію на участь у виборах.

    «З серпня відкрито 396 інформаційних центрів, які дають роз'яснення громадянам України, які мають тепер паспорти Російської Федерації, як же їм проголосувати», – розповіла Денисова.

    Українцям, які живуть на окупованих територіях, видали вже близько 600 тис. паспортів. Це насамперед учителі, медичні працівники.

    Нагадаємо,окупанти вже переселили до Криму мільйон росіян.

    До слова, голова Меджлісу вважає, що після того, як Кремль головною умовою зустрічі Зеленського з Путіним назвав відмову від Криму, усі інші світові лідери повинні відмовитися від контактів з керівництвом Росії до відновлення територіальної цілісності України.

    Водночас професор Києво-Могилянської академії, політолог Олексій Гарань переконаний: щоб повернути Крим, потрібно працювати та не втрачати надії.

    Тим часом експосол України у США Валерій Чалий допускає, що президент України Володимир Зеленський може зустрітися з очільником Кремля у Нью-Йорку на сесії Генеральної асамблеї ООН.

    Читайте також інтерв’ю: Рефат Чубаров: Треба робити так, аби близьке оточення Путіна однієї ночі скрутило йому голову
    Теги: Росія бойовики на Донбасі вибори Державна Дума
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Жителів «Д/ЛНР» змушують голосувати на виборах до російської Думи