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    Як Путін голосував онлайн і проколовся (фото, відео)

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    Путін сфотографувався під час дистанційного голосування на російських виборах - Як Путін голосував онлайн і проколовся (фото, відео)
    Путін сфотографувався під час дистанційного голосування на російських виборах
    Фото Reuters

    Для дистанційного голосування в Росії потрібен мобільний телефон, якого у президента країни-агресора немає

    Президент Росії Володимир Путін, який перебуває на самоізоляції, 17 вересня вперше в житті проголосував дистанційно на виборах до Держдуми.

    Однак журналісти «Настоящего времени» звернули увагу на те, що годинник Путіна на відео і фото, на яких він зображений нібито в момент голосування, показують дату 10 вересня.

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    Зазначається, що дострокове онлайн-голосування на цих виборах не передбачено. А тиждень тому Путін ще не був на самоізоляції.

    А видання «Медуза» пише, що на фото й відео ніде не видно мобільного телефону, який необхідний для віддаленого голосування, оскільки пароль повинен прийти у SMS. Більш того, сам Путін неодноразово говорив, що не користується телефоном взагалі.

    «З'явилися припущення, що сам запис – це «консерви», тобто постановче відео за участю глави держави, яке зробили заздалегідь, а потім випустили під виглядом нового», – пише «Медуза».

    Як зазначає видання «Дождь», після цього прессекретар Путіна Дмитро Пєсков заявив, що президент РФ нібито скористався для голосування телефоном одного з помічників.

    «У самого президента дійсно немає гаджета, але гаджети є у його помічників. Телефон одного з помічників був використаний для голосування. Тут все було абсолютно нормально», – сказав Пєсков.

    Разом із тим журналіст «Дождя» Данило Сотніков відзначив, що коли Путін 13 вересня відвідував навчання «Північ» на полігоні в Нижньогородській області, годинник Путіна тоді показував 6-е число.

    «Здається, у Путіна дата просто відстає на тиждень», – припустив Сотніков.

    Який годинник носить Путін

    У колекції Путіна знаходиться близько 11 моделей годинників різних брендів.

    На сьогоднішніх фото на його руці – годинник Blancpain Leman Aqua Lung Grande Date вартістю близько $12,5 тисяч. Цей годинник називають його улюбленими, і він часто з'являється у ньому на переговорах, важливих зустрічах і засіданнях.

    Модель випустили в обмеженій кількості – усього 2005 одиниць. У нижній частині циферблата розташоване велике віконце дати, завдяки якому журналісти й звернули сьогодні увагу на розбіжність.

    Також можна помітити, що президент країни-агресора для своєї зручності носить годинник на правій руці – щоб заводний механізм не натирав зап'ястя.

    Нагадаємо, секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що Україна введе санкції за вибори в Державну думу РФ. Зокрема, за проведення виборів в окупованому Криму та ОРДЛО.

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    Теги: вибори Путін телефон навчання Facebook модель президент журналіст дождь
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    Як Путін голосував онлайн і проколовся (фото, відео)