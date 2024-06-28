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До Києва прибула президентка Словенії

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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До Києва прибула президентка Словенії
фото: Володимир Зеленський/Х

Президентка Словенії Наташа Пірц Мусар вшанувала із Зеленським пам’ять полеглих захисників і захисниць

Президент  України Володимир Зеленський разом із колегою зі Словенії Наташею Пірц Мусар, яка прибула до Києва, вшанували пам’ять полеглих захисників і захисниць України. Про це Зеленський повідомив у соцмережі X.

До Києва прибула президентка Словенії фото 1

«Україна завжди пам’ятатиме про кожного й кожну, хто віддав своє життя в боях, – воно стало життям усієї нашої держави. Вшанували разом із Президенткою Словенії Наташею Пірц Мусар пам’ять полеглих захисників і захисниць України. Вічна слава всім нашим героям!», – написав Зеленський.

Раніше повідомлялося, що Словенія таємно відправляла Україні військову допомогу під час затримки пакета США.

Теги: Словенія

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