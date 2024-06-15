ЗМІ: Словенія таємно відправляла Україні військову допомогу під час затримки пакета США

У виданні вказують, що Словенія надала Україні величезний обсяг військової, гуманітарної та фінансової допомоги

Країна передала Україні зенітні гармати Zastava M55, гвинтівки, боєприпаси та каски

Словенія, ймовірно, таємно надіслала Україні військову допомогу в той час, коли у США не могли ухвалити закон про допомогу Україні на $60 млрд. Про це пише видання 24UR.

Зазначається, що Словенія надіслала Україні 26 бойових броньованих машин-амфібій BOV, три бойові машини піхоти М80А і неназвану кількість військових автомобілів HMMWV (вони ж Humvee), а також партію безпілотників.

Окрім цього, країна передала Україні зенітні гармати Zastava M55, гвинтівки, боєприпаси та каски.

У виданні також зазначили, що Словенія надала Україні «величезний обсяг» військової, гуманітарної та фінансової допомоги, а нещодавно країна приєдналася до чеської ініціативи щодо закупівлі боєприпасів для ЗСУ, виділивши на це мільйон євро.

Нагадаємо, Словенія приєдналася до декларації держав «Великої сімки» щодо підтримки гарантій безпеки для України. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. «Я висловлюю свою подяку уряду Словенії та особисто прем’єр-міністру Роберту Голобу за долучення до декларації G7 щодо безпекових гарантій для України», – він написав.

До слова, президент України Володимир Зеленський підписав указ №484/202 про надання гуманітарної допомоги Республіці Словенія для подолання наслідків повені.