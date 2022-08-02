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Бельгія заморозила активи Росії на понад €50 млрд

Мар’яна Мигаль
Сьогодні, 09:39 glavcom.ua
Бельгія заморозила активи Росії на понад €50 млрд
кошти були заморожені в результаті запроваджених проти РФ санкцій за її агресію проти України
фото з відкритих джерел

Для деяких російських фізичних та юридичних осіб санкції діють ще з 2014 року

Уряд Бельгії з початку вторгнення Росії в Україну заморозив активи, що належать російським фізичним та юридичним особам на суму в 50,5 млрд євро. Про це повідомляє видання De Morgen.

За словами речника Міністерства фінансів Бельгії Франсіса Адейнса, кошти були заморожені в результаті запроваджених проти РФ санкцій за її агресію проти України.

Заморожена сума в 50,5 млрд євро, яка зокрема включає гроші та акції, належить 1 129 фізичним особам та 110 компаніям із РФ.

Зазначається, що для деяких російських фізичних та юридичних осіб санкції діють ще з 2014 року з початку тимчасової окупації Криму, проте для більшості осіб у списку обмежувальні заходи були запроваджені в лютому цього року після повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Водночас Адейнс не уточнив, в яких саме підсанкційних осіб чи компаній були заморожені найбільші суми.

Як повідомлялося, з 1 липня консульство Бельгії в Росії припинило видачу короткострокових віз, зокрема туристичних. Положення почине діятиме на невизначений термін.

Теги: санкції війна Бельгія

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