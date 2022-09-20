Головна Країна Політика
search button user button menu button

Бельгія має намір направити в Україну більше зброї

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Бельгія має намір направити в Україну більше зброї
Кулеба провів зустріч із главою МЗС Бельгії Хаджею Лахбібом
фото: @DmytroKuleba

Бельгія планувала закупити до 30 нових гелікоптерів через війну в Україні

Бельгія має намір направити в Україну більше зброї та активізувати зусилля щодо розмінування. Про це в Twitter повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

 У понеділок він провів зустріч із главою МЗС Бельгії Хаджею Лахбібом. Кулеба поінформував його про Київську угоду щодо безпеки.

«Ми також домовилися, що Росія має бути притягнута до відповідальності за злочин агресії проти України», – заявив він.

Нагадаємо, що Бельгія виділяла 8 млн. євро на невійськові потреби Збройних сил України.

Також Бельгія планувала закупити до 30 нових гелікоптерів через війну в Україні.

Днями міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок відвідала Київську область. Вона пообіцяла допомогу Україні з розмінуванням.

До слова, нещодавно Збройні сили України отримали від Німеччини ще п’ять зенітних самохідних артилерійських установок Gepard, а також першу радіолокаційну станцію контрбатарейної боротьби Cobra. 

Однак як повідомлялося, Шольц відхилив запит про танки для України – Welt.

Читайте також:

Теги: злочин розмінування Бельгія міністр росія

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Вилучено десятки ящиків з боєприпасами серед яких постріли для гармат та танків різних калібрів, міни, гранати, метальні порохові заряди
Харківщина: знайдено командний пункт ворога з арсеналом зброї та техніки (фото)
Вчора, 12:02
Союзники мають план дій на випадок зростання агресії Кремля
Радник Банкової розповів, на що готовий Захід, якщо РФ застосує ядерну зброю
18 вересня, 12:48
Зеленський пов'язав відмову Німеччини від постачання Україні зброї з її «нацистським минулим»
Зеленський: Німеччина не постачає зброю Україні через нацистське минуле
17 вересня, 17:47

Політика

Ситуація на ЗАЕС: глава МАГАТЕ вирушає на Генасамблею ООН
Ситуація на ЗАЕС: глава МАГАТЕ вирушає на Генасамблею ООН
Бельгія має намір направити в Україну більше зброї
Бельгія має намір направити в Україну більше зброї
Президент назвав два варіанти дій для колаборантів
Президент назвав два варіанти дій для колаборантів
Словенія надасть Україні майже 30 танків: взамін отримає техніку від Німеччини
Словенія надасть Україні майже 30 танків: взамін отримає техніку від Німеччини
Шмигаль зустрівся з новим королем Британії
Шмигаль зустрівся з новим королем Британії
Зеленський повідомив новини з фронту та анонсував важливий день 
Зеленський повідомив новини з фронту та анонсував важливий день 

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
251K
«Це початок кінця». Арестович пояснив, чим обернеться для Путіна бунт Пугачової
153K
«Нафтогаз» захопили рейдери? Парламент шукає Вітренка
46K
Соратниця Зеленського: Путіну залишилися лічені місяці
38K
У Кривому Розі пролунали вибухи 
35K
Британська розвідка пояснила, чому Росія втрачає перевагу в повітрі
25K
Терорист Гіркін пояснив, чому українці повинні сміятися із російської армії (відео)

Новини

ЗСУ відбили три атаки ворога і знищили об’єкти ППО окупантів
Вчора, 06:50
П'ять новин вихідних, які наближають перемогу: підбірка «Главкома»
18 вересня, 21:18
ЗСУ розбили резерви окупантів та відбили п’ять атак – Генштаб
17 вересня, 07:05
П'ять новин 16 вересня, які наближають перемогу: підбірка «Главкома»
16 вересня, 21:18
«Нафтогаз» продає газ в зоні бойових за космічною ціною. Профільна асоціація зробила заяву
16 вересня, 13:41
Контрнаступ ЗСУ: Росія вивозить вантажівками гори трупів окупантів
16 вересня, 07:12

Прес-релізи

Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
2 вересня, 13:19
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту