Бельгія планувала закупити до 30 нових гелікоптерів через війну в Україні

Бельгія має намір направити в Україну більше зброї та активізувати зусилля щодо розмінування. Про це в Twitter повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

У понеділок він провів зустріч із главою МЗС Бельгії Хаджею Лахбібом. Кулеба поінформував його про Київську угоду щодо безпеки.

«Ми також домовилися, що Росія має бути притягнута до відповідальності за злочин агресії проти України», – заявив він.

Met with my Belgian counterpart @HadjaLahbib. Belgium is set to send more arms to Ukraine and step up demining efforts. I briefed Foreign Minister Lahbib on the Kyiv Security Compact. We also agreed that Russia must be held accountable for the crime of aggression against Ukraine. pic.twitter.com/gxYdVrTSG3 — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) September 19, 2022

Нагадаємо, що Бельгія виділяла 8 млн. євро на невійськові потреби Збройних сил України.

Також Бельгія планувала закупити до 30 нових гелікоптерів через війну в Україні.

Днями міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок відвідала Київську область. Вона пообіцяла допомогу Україні з розмінуванням.

До слова, нещодавно Збройні сили України отримали від Німеччини ще п’ять зенітних самохідних артилерійських установок Gepard, а також першу радіолокаційну станцію контрбатарейної боротьби Cobra.

Однак як повідомлялося, Шольц відхилив запит про танки для України – Welt.