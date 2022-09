Бельгія має намір направити в Україну більше зброї та активізувати зусилля щодо розмінування. Про це в Twitter повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

У понеділок він провів зустріч із главою МЗС Бельгії Хаджею Лахбібом. Кулеба поінформував його про Київську угоду щодо безпеки.

«Ми також домовилися, що Росія має бути притягнута до відповідальності за злочин агресії проти України», – заявив він.

