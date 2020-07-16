До Конституційного суду надійшло подання 45 нардепів щодо закону про прокуратуру



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Подання до Конституційного суду надійшло 15 липня

Низка депутатів просить суд проаналізувати Закон України «Про прокуратуру»

До Конституційного суду України (КСУ) надійшло подання 45 народних депутатів щодо конституційності закону «Про прокуратуру».

Про це повідомила пресслужба КСУ.

«15 липня до Конституційного суду України надійшло конституційне подання 45 народних депутатів України щодо офіційного тлумачення положення частини першої статті 58 Конституції України у взаємозв’язку із положеннями статті 8, статті 43 Конституції України, частини четвертої статті 39 Закону України «Про прокуратуру» від 14 жовтня 2014 року № 1697-VII та положеннями абзацу четвертого пункту 2 розділу ІІ Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо першочергових заходів із реформи органів прокуратури» від 19 вересня 2019 року № 113-ІХ», - йдеться у повідомленні.

Зокрема, як зазначають автори клопотання, підставою цього конституційного подання є «необхідність в остаточному коригуванні підходу Конституційного суду України щодо тлумачення поняття незворотності дії в часі нормативно-правових актів та остаточного формулювання принципу незворотності, зокрема до триваючих правовідносин».

Окрім того, як уточнюють автори клопотання, практична необхідність звернення із полягає у правовій потребі визначення легітимності рішень та процесуальних документів за підписом прокурорів, які перебувають на адмінпосадах та продовжують здійснювати свої повноваження після закінчення строку.

До слова, Конституційний суд приступає до перевірки «антиколомойського» закону.