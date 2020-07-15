Конституційний суд приступає до перевірки «антиколомойського» закону



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64 нардепи оскаржують «антиколомойський» закон

16 липня Конституційний суд України почне перевірку закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення механізмів регулювання банківської діяльності».

Провадження відкрили за конституційним поданням 64 народних депутатів.

«Автори подання вважають, що оспорюваними положеннями зазначених законодавчих актів Національному банку України, Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та пов’язаним із ними державним установам надано переваги щодо оскарження їхніх розпорядчих актів перед іншими учасниками судового процесу», – заявили в КСУ.

На думку народних депутатів, змінами, внесеними законом, «знівельовано принцип верховенства права, засади змагальності та рівності учасників судового процесу і таким чином порушено право на справедливий суд та ефективний судовий захист позивачів у справах щодо оскарження вказаних розпорядчих актів».

Нагадаємо, 13 травня депутати проголосували за банківський «антиколомойський» закон в цілому.

Президент України Володимир Зеленський підписав банківський закон про неповернення націоналізованих банків колишнім власникам, необхідний для затвердження програми з Міжнародним валютним фондом.

Закон набув чинності 23 травня поточного року.