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Доплати військовослужбовцям. Опозиція критикує рішення уряду

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Доплати військовослужбовцям. Опозиція критикує рішення уряду
Сьогодні стоїть питання про існування української державності, і потрібна ця повага до військових
фото: армия inform

«Ключова мета була – повернути 30 тис. всім українським військовим, а також вирішити низку нагальних питань»

Народна депутатка з фракції «Європейська Солідарність» Вікторія Сюмар в ефірі телеканалу «Прямий» повідомила, що найближчим часом має бути ухвалений у другому читанні законопроєкт 9342, який зокрема мав врегулювати питання грошових виплат військовим. 

«Це так званий законопроєкт по військовим, який напрацьовувався робочою групою з нашої ініціативи. Ключова мета була – повернути 30 тис. всім українським військовим, а також вирішити низку нагальних питань. Буду абсолютно відвертою: цей законопроєкт не вирішує питання 30 тис. Тут зробив все можливе для того, щоб просто переписати діючу постанову в проєкт закону», – зауважила Сюмар. 

«Що стосується інших проблем, то вони дійсно мають шанс на вирішення, це зокрема проблема з оплатою після двох місяців пораненим, бо реально лікування і реабілітація займає значно більше часу, людей виводять поза штат, вони отримують 700-800 грн станом на зараз. Вони будуть отримувати 20 тис., аж допоки не вилікуються», – розповідає депутатка. 

«Також буде врегульоване питання по курсантам, їм теж підвищать виплати. Мінімальна плата інструкторам становитиме 15 тис. грн», – розповіла Вікторія Сюмар. 

«Важка насправді дилема, чи підтримувати законопроєкт, який мав би вирішити проблему доплати 30 тис. всім військовослужбовцям, тому що це очевидно найважча робота в світі і точно найважча робота сьогодні в Україні. Сьогодні стоїть питання про існування української державності, і потрібна ця повага до військових. З іншого боку решта проблем мають бути теж вирішені, зокрема по пораненим. Хоча б частину проблем вдасться вирішити вже найближчим часом», – говорить Вікторія Сюмар. 

Теги: Європейська солідарність Вікторія Сюмар опозиція військові зарплатня

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