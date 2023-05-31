Знімали роботу ППО: поліція затримала дев’ятьох киян

Під час обстрілу столиці у соціальних мережах ширилися відео роботи протиповітряної оборони

Порушниками виявилися сім жінок та двоє чоловіків

Столичні поліцейські викрили ще дев’ятьох громадян, які публікували у соцмережах відео роботи ППО. Про це повідомляє Департамент комунікації Нацполіції.

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«Під час обстрілу столиці у соціальних мережах ширилися відео роботи протиповітряної оборони. Співробітники управління карного розшуку столичного главку поліції спільно із працівниками кримінального аналізу встановили дев’ятьох громадян, які знімали та незаконно поширювали інформацію.

Порушниками виявилися сім жінок та двоє чоловіків віком від 23 до 49 років. Своїми діями вони могли розкрити специфіку роботи ППО», – йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що їх доставили до відділів поліції, де з ними поспілкувалися оперативні співробітники та вони надали пояснення.

Наразі їх передано співробітникам Служби безпеки України для з’ясування усіх обставин.

Раніше повідомлялося, що столичні правоохоронці викрили двох молодиків, які знімали роботу протиповітряної оборони.

Нагадаємо, у ніч проти 29 травня російські окупанти атакували військові об’єкти та об’єкти критичної інфраструктури України крилатими ракетами та ударними дронами. Силами оборони України було знищено 67 повітряних цілей ворога.