Головна Київ Новини
search button user button menu button

Знімали роботу ППО: поліція затримала дев’ятьох киян

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Знімали роботу ППО: поліція затримала дев’ятьох киян
Під час обстрілу столиці у соціальних мережах ширилися відео роботи протиповітряної оборони
фото з відкритих джерел

Порушниками виявилися сім жінок та двоє чоловіків

Столичні поліцейські викрили ще дев’ятьох громадян, які публікували у соцмережах відео роботи ППО. Про це повідомляє Департамент комунікації Нацполіції.

«Під час обстрілу столиці у соціальних мережах ширилися відео роботи протиповітряної оборони. Співробітники управління карного розшуку столичного главку поліції спільно із працівниками кримінального аналізу встановили дев’ятьох громадян, які знімали та незаконно поширювали інформацію.

Порушниками виявилися сім жінок та двоє чоловіків віком від 23 до 49 років. Своїми діями вони могли розкрити специфіку роботи ППО», – йдеться в повідомленні.

Знімали роботу ППО: поліція затримала дев’ятьох киян фото 1

Зазначається, що їх доставили до відділів поліції, де з ними поспілкувалися оперативні співробітники та вони надали пояснення.

Наразі їх передано співробітникам Служби безпеки України для з’ясування усіх обставин.

Раніше повідомлялося, що столичні правоохоронці викрили двох молодиків, які знімали роботу протиповітряної оборони.

Нагадаємо, у ніч проти 29 травня російські окупанти атакували військові об’єкти та об’єкти критичної інфраструктури України крилатими ракетами та ударними дронами. Силами оборони України було знищено 67 повітряних цілей ворога.

Теги: військові поліція відео Київ системи ППО війна

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Майя Санду, президентка Молдови
Росія пригрозила президентці Молдови кримінальною справою
24 травня, 11:37
Будівля церкви «Благодать» після захоплення окупантами
Замість хреста – Гіві і Моторола: у Мелітополі рашисти спаплюжили церкву
20 травня, 09:56
Скріншот відео
СБУ перевірила лейбл Papa Music на зв'язки з Росією після звинувачень Wellboy
19 травня, 08:37
В епіцентрі бойових дій і надалі залишаються Бахмут та Мар’їнка
Складна ситуація в Бахмуті та висока загроза ракетного удару: звіт Генштабу
15 травня, 18:47
президент Чехії та колишній генерал НАТО Петр Павел
Президент Чехії оцінив шанси контрнаступу України
12 травня, 21:57
Навчання проводитимуть у межах операції UNIFIER
Канада та Латвія з наступного тижня розпочнуть навчання українських військових
11 травня, 00:59
Петр Павел
Президент Чехії заявив про підтримку створення трибуналу для Росії
10 травня, 04:11
Епіцентром бойових дій залишається Донецька область
Британці опублікували нову карту перебігу бойових дій в Україні
5 травня, 16:27
Чергове російське місто відмовляється проводити військовий парад
У Саратові влада знайшла незвичну альтернативу параду на 9 травня
2 травня, 13:21

Новини

Знімали роботу ППО: поліція затримала дев’ятьох киян
Знімали роботу ППО: поліція затримала дев’ятьох киян
На Київщині віряни вигнали священників Московської церкви (фото)
На Київщині віряни вигнали священників Московської церкви (фото)
Київські театри навіть гастролюють під час війни
Київські театри навіть гастролюють під час війни
Не лише УПЦ МП. У Києві діє п’ять релігійних організацій з центром у Росії (список)
Не лише УПЦ МП. У Києві діє п’ять релігійних організацій з центром у Росії (список)
Київрада закликає Московську церкву прибратися цивілізовано
Київрада закликає Московську церкву прибратися цивілізовано
В Україні краще, ніж в Євросоюзі? Голова Консультативної місії ЄС оцінив переваги життя у Києві
В Україні краще, ніж в Євросоюзі? Голова Консультативної місії ЄС оцінив переваги життя у Києві

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
132K
Російські диверсанти намагалася прорватися в одну із областей України
97K
Атака дронів на Москву: розвідники визначили країну-виробника безпілотників
33K
Україна провела мінімум три «зухвалі операції», щоб обдурити Росію перед контрнаступом – FT
11K
Дрони атакували Москву і розбомбили… російську пропаганду
9787
Голова Держаудитслужби Алла Басалаєва: Результати ревізії Міноборони – це 3 тис. сторінок. Документ таємний
7914
Нова загроза Києву з боку Білорусі: що врятує столицю

Новини

Російські війська припинили наступ на Бахмутському напрямку – Генштаб
Сьогодні, 06:26
Атака на Київ, вибори у Туреччині: головне за ніч
29 травня, 06:59
Знищено вісім ракетних комплексів і відбито десятки атак ворога: свіжі дані з фронту
29 травня, 06:24
Короткочасні дощі та грози: прогноз погоди на 29 травня
29 травня, 05:57
Масштабна повітряна тривога тривала понад чотири години
29 травня, 05:05
У Києві лунають вибухи (оновлено)
29 травня, 03:47

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту