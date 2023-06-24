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Українські військові відреагували на заколот у Росії кумедним відео

Надія Карбунар
glavcom.ua
Українські військові відреагували на заколот у Росії кумедним відео
Довкола Мадяра – наповнені попкорном валізки від дронів
фото: скріншот із відео

На кадрах військовий розташувався у кузові автівки із планшетом, на якому переглядає російські новини

Українські військові відреагували на заколот, який нині триває у Росії. Так, полковник Збройних Сил України Юрій Мадяр оприлюднив у своєму Telegram-каналі кумедне відео.

На кадрах військовий розташувався у кузові автівки із планшетом, на якому переглядає російські новини. Довкола Мадяра – наповнені попкорном валізки від дронів.

Нагадаємо, Москва готується протистояти Пригожину та приватній військовій компанії «Вагнер». На вулицях російської столиці з’явилася військова техніка

Раніше повідомлялося, що влада Росії стягує до Москви всю військову техніку, яка досі залишалася у резерві та прикордонних регіонах. Місто готується до облоги – введено режим контртерористичної операції.

Увечері 23 червня власник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин публічно заявив, що російські війська вдарили ракетами по тилових таборах його найманців, і пообіцяв «відповідь». Міноборони Росії заперечило його слова.

Він закликав «розібратися» з військовим керівництвом країни.

«Нас 25 тис., і ми йдемо розбиратися, чому в країні коїться свавілля. 25 тис. чекають як тактичний резерв, а стратегічний резерв – це вся армія і вся країна. Усі, хто хоче, – приєднуйтеся», – ідеться у повідомленні власника ПВК «Вагнер».

Федеральна служба безпеки росії відкрила кримінальне провадження стосовно власника ПВК «Вагнер» за «фактом організації збройного заколоту».

Зранку 24 червня Пригожин заявив, що його найманці захопили військові об’єкти в Ростові, зокрема штаб Південного військового округу РФ та аеродром. Він зустрівся із заступником міністра оборони Росії Юнусом-Беком Євкуровим, якому сказав, що йому потрібен міністр оборони Сергій Шойгу та начальник Генштабу Валерій Герасимов. Пригожин погрожував «піти на Москву».

Згодом на події відреагував президент країни-агресорки Володимир Путін. Він назвав дії Пригожина «ударом у спину країні й народу» та сказав, що війська РФ уже дістали наказ про «нейтралізацію заколотників».

Після цього Пригожин зробив аудіозвернення, в якому заявив, що не збирається здаватися, оскільки не хоче, щоб «країна жила далі в корупції, бюрократії та обмані».

Зранку 24 червня стало відомо, що бойовики ПВК «Вагнер» узяли під свій контроль військові об’єкти в місті Воронеж.

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Теги: військові відео полковник міністр Міноборони армія путін наказ військова техніка Сергій Шойгу Telegram президент місто влада Москва аеродром Євген Пригожин

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