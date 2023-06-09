Хвилина мовчання: згадаймо майданівця та ветерана АТО Володимира Прохнича

Чоловік пішов на фронт добровольцем

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Володимира Прохнича.

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44-річний ветеран АТО Володимир Прохнич загинув 3 вересня 2022 року під час бойових дій на східному напрямку України.

Володимир був активним учасником Майдану, після якого одразу поїхав добровольцем на війну. Приєднався до батальйону «Айдар», служив в інженерно-саперній роті. Брав участь у боях за Хрящувате, Щастя, Троїцьке Луганської області. У 2015 році бійця нагородили орденом «За мужність» III ступеня.

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Згодом отримав важкі поранення, через що повернувся до цивільного життя. Жив у місті Ірпінь Київської області, відкрив власну справу – шиномонтаж. Приймав на роботу ветеранів та робив знижки учасникам бойових дій.

Чоловік у серпні 2021 року прийшов до Кабміну, висмикнув з гранати запобіжне кільце і пригрозився її підірвати. Двом співробітникам уряду він наказав перебувати поруч, а охоронцям – триматися осторонь і не застосовувати зброю.

Під час переговорів правоохоронці вмовляли його привести гранату в безпечний стан, віддати її поліцейським і здатися. Проте на це рішення Прохнича вмовив його друг.

Судово-психіатрична експертиза визнала військового осудним і помістили під варту. Але пізніше його відпустили під домашній арешт через необхідність лікування великої кількості поранень.

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Коли почалася повномасштабна війна, Володимир одразу вирушив знову захищати Україну від російських окупантів. Ця війна для нього завершилася у боях на сході.

Володимир міг не йти в армію, оскільки мав численні поранення після участі в АТО фото з відкритих джерел

«Завжди у розмові з ним проглядалась його пряма турбота за тих, хто ще воює і за тих, хто вже ветеран. У мене з ним було багато щирих зустрічей. Знаючи усі його діагнози, він обіцяв мені більше не йти на фронт, але навчати інженерно-саперної справи наступні покоління військових. Вкладати себе у їх фаховість служби й безпеку. Так і було до 24-го лютого.. Потім він порушив обіцянку. І я його повністю зрозумів, чому… Коли я казав йому, що він – Герой, він заперечував це і просто дякував Богу, що зміг врятувати від підлих замінувань ще чиїсь життя…Таким був «Айдарівець» Вова Прохнич у житті. Справжнім. Непідробним. Щирим. Незламним», – написав друг і військовий капелан Анатолій Кушнірчук.

У бою з російськими окупантами загинув ветеран АТО Володимир Прохнич фото: Меморіал

«Не можу повірити… Ви замінили мені тата, Ви були для мене порадником, підтримкою, хорошим татом, а для мами чудовим чоловіком», – написала Софія Момотюк, донька дружини Володимира від першого шлюбу.

Поховали захисника в рідному Ірпені на Київщині.

У Володимира залишились мама, брат, дружина, донька і син.

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«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув в боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.