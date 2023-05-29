Росіяни влучили у військовий об'єкт на Хмельниччині
Наразі розпочаті відновлювальні роботи злітно-посадкової смуги.
У ніч проти 29 травня російські загарбники обстріляли Хмельниччину, постраждав військовий об’єкт. Про це повідомляє пресслужба Хмельницької ОВА.
«Вночі російські війська вдарили по об'єктах Хмельниччини. Один з них – військовий. На даний момент тривають роботи з локалізації пожеж на складах паливно-мастильних матеріалів та зберігання бойових матеріальних цінностей. Виведено з ладу п’ять літальних апаратів», – йдеться у повідомленні.
Наразі розпочаті відновлювальні роботи злітно-посадкової смуги. Дані щодо постраждалих уточнюються.
Нагадаємо, у ніч проти 29 травня російські окупанти атакували військові об’єкти та об’єкти критичної інфраструктури України крилатими ракетами та ударними дронами. Силами оборони України було знищено 67 повітряних цілей ворога.
Як повідомлялося, у ніч на 29 травня рашисти влаштували 15-ту повітряну атаку на Київ від початку місяця. Практично одночасно із атакою БпЛА з району Каспію ворожі ТУ-95МС здійснили пуски крилатих ракет, ймовірно Х-101/555. У результаті падіння уламків в Подільському районі столиці пробило дах житлового будинку, без жертв. Інформації щодо потерпілих наразі не надходило.
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