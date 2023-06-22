Головна Світ Політика
search button user button menu button

ООН внесла російські війська до «списку ганьби»

Ростислав Вонс
glavcom.ua
ООН внесла російські війська до «списку ганьби»
ООН підтвердила, що росіяни покалічили 518 дітей і здійснили 480 нападів на школи та лікарні
фото з відкритих джерел

Сторони, внесені до «списку ганьби», можуть підпадати під санкції Ради Безпеки ООН

Генсекретар ООН Антоніу Гутерреш звинуватив Росію в убивстві 136 дітей в Україні у 2022 році, додавши російські збройні сили до «списку ганьби». Про це йдеться у звіті для Ради Безпеки ООН, з яким ознайомилася агенція Reuters.

ООН підтвердила, що росіяни покалічили 518 дітей і здійснили 480 нападів на школи та лікарні. Згідно з повідомленням, російські збройні сили також використовували 91 дитину як живий щит. Цей звіт оприлюднять наступного тижня.

У звіті також ідеться про те, що українські війська нібито вбили 80 дітей, ще 175 покалічили, а також, мовляв, здійснили 212 нападів на школи та лікарні. Збройних сил України немає у «списку ганьби», зазначає Reuters.

У доповіді Гутерреш зазначив, що він був «особливо шокований» великою кількістю вбитих і покалічених дітей, а також нападами російських збройних сил на школи та лікарні. Він також сказав, що його «особливо турбує велика кількість таких злочинів проти дітей з боку українських збройних сил».

Щорічна доповідь Гутерреша у Радбезі ООН щодо дітей і збройних конфліктів стосується вбивств, каліцтв, сексуального насильства, викрадення або вербування дітей, відмови в доступі до допомоги та нападів на школи й лікарні.

Доповідь склала Вірджинія Гамба, спеціальна представниця генсека ООН з питань дітей і збройних конфліктів.

Минулого місяця Гамба відвідала Україну та Росію, де зустрілася з уповноваженою РФ з прав дитини Марією Львовою-Бєловою, яку Міжнародний кримінальний суд хоче заарештувати.

«Список ганьби» є важливим механізмом підзвітності та включає десятки урядових збройних сил і недержавних збройних груп, відповідальних за серйозні порушення проти дітей у збройних конфліктах.

Сторони, внесені до списку, можуть підпадати під санкції Ради Безпеки ООН і, згідно з керівними принципами ООН, вилучаються зі списку лише після підписання та виконання плану дій щодо припинення їхніх порушень.

Нагадаємо, керівник Офісу президента Андрій Єрмак провів телефонну розмову з радником президента США з питань національної безпеки Джейком Салліваном.

За словами керівника Офісу президента, було обговорено актуальну ситуацію на фронті, оборонні та наступальні дії української армії, а також актуальні потреби українських підрозділів у різних видах озброєння. Окрім цього Єрмак передав Саллівану інформацію української розвідки щодо планів російських військових.

До слова, Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Київській області оголосила перші торги на ремонт багатоповерхівок, які зазнали руйнувань внаслідок російської агресії проти України.

Теги: ООН росія військові діти

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Павло Кириленко прогнозує, що репарації обійдуться РФ у трильйони доларів
Голова Донецької ОВА оцінив, якими будуть репарації від Росії
18 червня, 01:29
Під час заходу Тунберг виступила з промовою, в якій засудила дії росіян
Грета Тунберг долучилася до українського мітингу через підрив Каховської ГЕС
15 червня, 08:19
«Країна, що воює проти тенденцій світового розвитку, приречена на поразку»
Росія відклала свою смерть
3 червня, 06:26
Рига наголошує на незмінній твердій позиції щодо глибшої інтеграції нашої країни в євроатлантичний простір
Латвія закликала НАТО запросити Україну стати членом Альянсу
1 червня, 13:39
Російський кінотеатр незаконно розмістив анонс прем'єри від Universal Pictures і вказав, що він буде показаний перед сеансами «Мавки»
Росія вкрала українську «Мавку» та незаконно показує її в кінотеатрах
31 травня, 09:44
Зеленський: «Коли «Патріоти» в руках українців забезпечують стовідсоткове збиття будь-яких російських ракет, терор програє»
«Відповідатимемо «Патріотами», знищимо це зло». Зеленський відреагував на атаки Росії
29 травня, 22:29
Вибухи прогриміли на Житомирщині та Хмельниччині
Вибухи прогриміли на Житомирщині та Хмельниччині
29 травня, 03:33
За словами Папуашвілі, Грузія свідомо продовжує свою політику
Голова парламенту Грузії стверджує, що авіасполучення з РФ не порушує жодних санкцій
23 травня, 13:38
Молдова заарештує диктатора Путіна, якщо він потрапить на території країни
Що буде, коли Путін приїде в Молдову? Санду дала жорстку відповідь
23 травня, 13:20

Політика

НАТО може розмістити нові бази у Балтійському морі – Politico
НАТО може розмістити нові бази у Балтійському морі – Politico
ООН внесла російські війська до «списку ганьби»
ООН внесла російські війська до «списку ганьби»
Єврокомісія оцінила прогрес України на шляху до членства в ЄС
Єврокомісія оцінила прогрес України на шляху до членства в ЄС
Кіпр збирається купити танки Merkava в Ізраїлю, а свої передати Україні
Кіпр збирається купити танки Merkava в Ізраїлю, а свої передати Україні
Опонент Ердогана на виборах може сісти у в'язницю на 110 років
Опонент Ердогана на виборах може сісти у в'язницю на 110 років
Росія злякалась участі Франції у саміті БРІКС
Росія злякалась участі Франції у саміті БРІКС

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
78K
Що спонукає біженців повернутися додому з Польщі: несподівані причини
22K
На зниклому батискафі поблизу «Титаніка» закінчився кисень – ЗМІ
12K
«Ми побачили рівень підготовки білорусів, коли вони намагалися збити український дрон»
11K
«Далі буде». Розвідка прокоментувала удар по Чонгарському мосту
11K
Кім зробив заяву щодо його призначення головою КМВА
9233
У Києві стався вибух: горів багатоповерховий будинок

Новини

Авіація ЗСУ завдала 13 ударів по позиціях особового складу противника – Генштаб
Сьогодні, 07:09
Вибух у Києві, Світовий банк надасть ще $500 млн для України: головне за ніч
Сьогодні, 06:45
Спека, але місцями дощитиме: синоптики дали прогноз погоди на 22 червня
Сьогодні, 06:10
Попри повільний темп контрнаступу ЗСУ створюють умови для головного удару – ISW
Сьогодні, 04:23
У Києві та низці областей повітряна тривога тривала годину
Сьогодні, 02:02
22 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:08

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту