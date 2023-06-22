ООН внесла російські війська до «списку ганьби»

ООН підтвердила, що росіяни покалічили 518 дітей і здійснили 480 нападів на школи та лікарні

Сторони, внесені до «списку ганьби», можуть підпадати під санкції Ради Безпеки ООН

Генсекретар ООН Антоніу Гутерреш звинуватив Росію в убивстві 136 дітей в Україні у 2022 році, додавши російські збройні сили до «списку ганьби». Про це йдеться у звіті для Ради Безпеки ООН, з яким ознайомилася агенція Reuters.

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ООН підтвердила, що росіяни покалічили 518 дітей і здійснили 480 нападів на школи та лікарні. Згідно з повідомленням, російські збройні сили також використовували 91 дитину як живий щит. Цей звіт оприлюднять наступного тижня.

У звіті також ідеться про те, що українські війська нібито вбили 80 дітей, ще 175 покалічили, а також, мовляв, здійснили 212 нападів на школи та лікарні. Збройних сил України немає у «списку ганьби», зазначає Reuters.

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У доповіді Гутерреш зазначив, що він був «особливо шокований» великою кількістю вбитих і покалічених дітей, а також нападами російських збройних сил на школи та лікарні. Він також сказав, що його «особливо турбує велика кількість таких злочинів проти дітей з боку українських збройних сил».

Щорічна доповідь Гутерреша у Радбезі ООН щодо дітей і збройних конфліктів стосується вбивств, каліцтв, сексуального насильства, викрадення або вербування дітей, відмови в доступі до допомоги та нападів на школи й лікарні.

Доповідь склала Вірджинія Гамба, спеціальна представниця генсека ООН з питань дітей і збройних конфліктів.

Минулого місяця Гамба відвідала Україну та Росію, де зустрілася з уповноваженою РФ з прав дитини Марією Львовою-Бєловою, яку Міжнародний кримінальний суд хоче заарештувати.

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«Список ганьби» є важливим механізмом підзвітності та включає десятки урядових збройних сил і недержавних збройних груп, відповідальних за серйозні порушення проти дітей у збройних конфліктах. Сторони, внесені до списку, можуть підпадати під санкції Ради Безпеки ООН і, згідно з керівними принципами ООН, вилучаються зі списку лише після підписання та виконання плану дій щодо припинення їхніх порушень.

Нагадаємо, керівник Офісу президента Андрій Єрмак провів телефонну розмову з радником президента США з питань національної безпеки Джейком Салліваном.

За словами керівника Офісу президента, було обговорено актуальну ситуацію на фронті, оборонні та наступальні дії української армії, а також актуальні потреби українських підрозділів у різних видах озброєння. Окрім цього Єрмак передав Саллівану інформацію української розвідки щодо планів російських військових.

До слова, Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Київській області оголосила перші торги на ремонт багатоповерхівок, які зазнали руйнувань внаслідок російської агресії проти України.