Удари по Омську та Ухті. Зеленський розкрив, яку зброю застосували військові
Один з атакованих заводів розташований майже за дві тисячі кілометрів від України
Президент України Володимир Зеленський розповів, якими безпілотниками Сили оборони атакували російські нафтопереробні заводи в Омську та Ухті. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву глави держави.
За словами Зеленського, Ухтинський нафтопереробний завод атакували безпілотники Ан-196 RS. Їхня дальність польоту становить близько 2500 км.
Напередодні українські військові також завдали удару по Омському НПЗ, який президент назвав одним зі значних нафтопереробних підприємств Росії. Для цієї атаки застосували дрони FP-6 – модифіковану версію FP-1.
Крім того, Зеленський повідомив про ураження ще одного російського датацентру. Президент назвав цей удар дзеркальною відповіддю на російські атаки по Україні.
«Продовжуємо відповідати Росії на її удари по Україні і робимо це влучно», – наголосив глава держави. Президент також відзначив точність роботи українських військових.
Нагадаємо, нові супутникові знімки Planet Labs показали наслідки удару по датацентру «Яндексу» в російському Сасові Рязанської області. На них видно руйнування та сліди пожежі на даху.
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