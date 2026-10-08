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Атака на датацентр «Яндексу»: з'явилися супутникові знімки ураження

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Атака на датацентр «Яндексу»: з'явилися супутникові знімки ураження
Пресслужба компанії підтвердила повну зупинку сервісів
колаж: glavcom.ua

Зупинка роботи спричинила масові перебої не лише в сервісах «Яндекса», а й у сторонніх компаній

Нові супутникові знімки Planet Labs показали наслідки удару по датацентру «Яндексу» в російському Сасові Рязанської області: на них видно руйнування та сліди пожежі на даху. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на osint-канал «Абсолютно надійне джерело».

Знімки оприлюднили в каналі як підтвердження удару, який стався в ніч на 8 жовтня. На них зафіксовані пошкодження даху та наслідки пожежі в лівій частині головного корпусу датацентру. 

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Губернатор Рязанської області Павло Малков заявив, що вночі над регіоном збили два БпЛА, а в Сасовському окрузі спалахнула покрівля одного з підприємств.

Що кажуть у компанії

Пресслужба «Яндекса» підтвердила повну зупинку датацентру. «У датацентрі в Сасово стався інцидент, який торкнувся частини інфраструктури. Наразі ситуація на майданчику перебуває під контролем, постраждалих немає. Команда усуває наслідки події та відновлює роботу порушених сервісів», – зазначили в компанії. За даними «Коммерсантъ», у «Яндексі» також розповіли про пожежу після атаки безпілотників. Основні сервіси «Яндекса» працюють у звичайному режимі, але частина з них може бути недоступною.

Проблеми з електропостачанням в одній із зон доступності хмарної платформи Yandex Cloud – ru-central1-b – почалися о 01:31 за московським часом. У компанії просили користувачів перенести навантаження до інших зон. Станом на 08:26 зона залишалася недоступною, а в решті зон, за словами Yandex Cloud, сервіси працювали нормально. Після повідомлень про пожежу акції «Яндекса» на Московській біржі подешевшали на 3,4%.

Збої в роботі російських сервісів

Зупинка датацентру спричинила масові перебої не лише в сервісах «Яндекса», а й у сторонніх компаній, які користуються його хмарною інфраструктурою. За даними сервісу «Сбой.рф», проблеми з доступом виникли в операторів Tele2, «Ростелеком», «МегаФон» і МТС, а також у «Першого каналу» та Т-Банку. Як повідомляв osint-канал Astra з посиланням на Downdetector, збоїв зазнали й «Госуслуги», РЖД, «Авіто» та «ВКонтакте». У ЦІАН пояснили, що сайт і застосунок не працюють через інцидент на об'єкті партнера з інфраструктури. Найбільше скарг надійшло з Москви, Санкт-Петербурга, а також Московської, Свердловської, Нижегородської, Ростовської, Новосибірської областей і Краснодарського краю.

Атака на датацентр «Яндексу»: з'явилися супутникові знімки ураження фото 1
Атака на датацентр «Яндексу»: з'явилися супутникові знімки ураження фото 2
фото: Planet Labs / «Абсолютно надійне джерело»

Що відомо про датацентр

«Яндекс ДЦ Сасово» працює з 2014 року й займає частину колишніх приміщень заводу «Саста»: за одним з ним адресою – вул. Пушкіна, 21. Об'єкт розрахований на десятки тисяч серверів, а заявлена енергетична потужність – до 12 МВт. «Яндекс» використовує його для обробки та зберігання даних і для роботи хмарної інфраструктури. Раніше «Главком» повідомляв, що на будівництво компанія витратила понад 6 млрд рублів.

Нагадаємо, у ту саму ніч у Сасові повідомили про ураження станкобудівного заводу «Саста», який виробляє високоточні верстати для підприємств російського ВПК. Також уночі на 8 жовтня в башкирському Салаваті пролунали вибухи: повідомляли про атаку на комплекс «Газпром нафтохім Салават».

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Теги: пожежа росія Яндекс Вконтакте застосунок датацентр

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