Зеленський заявив про «космічний дефіцит» грошей в Україні

Президент розповів про підготовку пропозицій для подолання нестачі коштів та вже досягнуті домовленості

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна шукає рішення для подолання значного дефіциту грошей. За його словами, частину домовленостей уже досягнуто, пише «Главком».

«Вчора говорили з президентом Єврокомісії, з Урсулою фон дер Ляєн. Ми з нею зустрінемося найближчим часом. Готуємо деякі пропозиції, щоб виходити з дефіциту того, про який я говорив, космічного, між нами кажучи», – сказав Зеленський.

Водночас президент запевнив, що Україна знайде необхідні рішення. «Але тим не менш, ми знайдемо всі виходи. Я вже це знаю. Деякі речі вже є, є домовленість», – зазначив він.

Зеленський також повідомив про плани щодо виробництва швидких перехоплювачів. «Ну і будемо виробляти швидкі перехоплювачі», – додав глава держави.

«Карпатська вісімка» (C8) – новий формат регіональної співпраці, створений за ініціативою України. До нього увійшли Україна, Польща, Словаччина, Чехія, Угорщина, Румунія, Австрія та Сербія. Мета формату – посилити співпрацю держав Карпатського регіону у питаннях безпеки, економіки, енергетики, транспорту, логістики, інфраструктури та розвитку прикордонних регіонів. Перший саміт C8 проходить 18–20 вересня 2026 року в Буковелі на Івано-Франківщині.

Варто нагадати, що президент Володимир Зеленський заявив, що під час економічної частини саміту «Карпатської вісімки» планується укласти інвестиційні та торговельні угоди загальною вартістю близько €1 млрд.