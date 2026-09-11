Удари по Києву, Дніпру, у Росії атаковано НПЗ, Ozon: головне за ніч 11 вересня
Дайджест новин, які сталися у ніч на 11 вересня 2026 року
Цієї ночі у російському Саратові атакован НПЗ та логістичний хаб Ozon, у Києві виникла пожежа у багатоповерхівці через атаку РФ, окуповану Донеччину атакували безпілотники, Володимир Зеленський заявив, що Україна уклала Drone Deal з Канадою.
«Главком» склав добірку головних подій за ніч проти 11 вересня.
Атака на Саратов
Вночі 11 вересня у російському Саратові було атаковано логістичний хаб Ozon. Після вибухів працівники почали покидати приміщення хабу. Внаслідок атаки виникла масштабна пожежа.
Також внаслідок атаки було уражено Саратовський НПЗ. На кадрах з мережі видно пожежу, густий дим.
Удар по Києву та Дніпру
Київ
Вночі 11 вересня російські терористи атакували Київ безпілотниками.
За інформацією Київської МВА, у Дніпровському районі виникло загоряння в дев'ятиповерховому житловому будинку внаслідок ворожої атаки.
Дніпро
У ніч на 11 вересня російська окупаційна армія атакувала Дніпро. Це вже четверта атака за добу. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Олександрд Ганжа.
За інформацією Ганжи, внаслідок російської атаки у Дніпрі сталася пожежа. Зайнялися вантажівки.
Через удар окупантів поранено 56-річного чоловіка, він у лікарні у важкому стані. Також госпіталізовано 61-річного дніпрянина.
Вибухи на окупованій Донеччині
У ніч на 11 вересня уражено об'єкти російських загарбників в окупованому Шахтарську Донецької області.
Під удар потрапив склад із боєприпасами, де після влучання протягом тривалого часу тривала вторинна детонація.
Україна та Канада уклали угоду щодо дронів
Президент України Володимир Зеленський повідомив про підписання першої угоди Drone Deal із державою Американського континенту, якою стала Канада.
Перебуваючи в Альберті разом із прем’єр-міністром Марком Карні, Зеленський оглянув зразки безпілотників, які першими запрацюють у межах цієї домовленості. «Канада готова замовляти великі обсяги, і 30% виробленого буде передаватися Україні», – зазначив глава держави.
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