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Удари по Києву, Дніпру, у Росії атаковано НПЗ, Ozon: головне за ніч 11 вересня

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Удари по Києву, Дніпру, у Росії атаковано НПЗ, Ozon: головне за ніч 11 вересня
колаж: glavcom.ua

Дайджест новин, які сталися у ніч на 11 вересня 2026 року

Цієї ночі у російському Саратові атакован НПЗ та логістичний хаб Ozon, у Києві виникла пожежа у багатоповерхівці через атаку РФ, окуповану Донеччину атакували безпілотники, Володимир Зеленський заявив, що Україна уклала Drone Deal з Канадою.

«Главком» склав добірку головних подій за ніч проти 11 вересня.

Атака на Саратов

Палаючий Ozon у Саратові
Палаючий Ozon у Саратові
фото: соціальні мережі

Вночі 11 вересня у російському Саратові було атаковано логістичний хаб Ozon. Після вибухів працівники почали покидати приміщення хабу. Внаслідок атаки виникла масштабна пожежа. 

Також внаслідок атаки було уражено Саратовський НПЗ. На кадрах з мережі видно пожежу, густий дим.

Удар по Києву та Дніпру

Палаюча багатоповерхівка у Києві
Палаюча багатоповерхівка у Києві
скріншот з відео

Київ

Вночі 11 вересня російські терористи атакували Київ безпілотниками. 

За інформацією Київської МВА, у Дніпровському районі виникло загоряння в дев'ятиповерховому житловому будинку внаслідок ворожої атаки.

Дніпро

У ніч на 11 вересня російська окупаційна армія атакувала Дніпро. Це вже четверта атака за добу. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Олександрд Ганжа.

За інформацією Ганжи, внаслідок російської атаки у Дніпрі сталася пожежа. Зайнялися вантажівки.

Через удар окупантів поранено 56-річного чоловіка, він у лікарні у важкому стані. Також госпіталізовано 61-річного дніпрянина.

Вибухи на окупованій Донеччині

Момент удару БпЛА
Момент удару БпЛА
скріншот з відео

У ніч на 11 вересня уражено об'єкти російських загарбників в окупованому Шахтарську Донецької області. 

Під удар потрапив склад із боєприпасами, де після влучання протягом тривалого часу тривала вторинна детонація.

Україна та Канада уклали угоду щодо дронів

Зеленський: Дякуємо Канаді за справжнє партнерство
Зеленський: Дякуємо Канаді за справжнє партнерство
фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський повідомив про підписання першої угоди Drone Deal із державою Американського континенту, якою стала Канада.

Перебуваючи в Альберті разом із прем’єр-міністром Марком Карні, Зеленський оглянув зразки безпілотників, які першими запрацюють у межах цієї домовленості. «Канада готова замовляти великі обсяги, і 30% виробленого буде передаватися Україні», – зазначив глава держави.

Інші важливі новини:

Теги: пожежа Канада Дніпро Володимир Зеленський Україна Київ вибух Марк Карні

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