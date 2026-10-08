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Дрони атакували комплекс «Газпрому» за 1300 км від України

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Дрони атакували комплекс «Газпрому» за 1300 км від України
Салават – один із найвіддаленіших уражених дронами об'єктів
фото: соцмережі

Підприємство поєднує нафтопереробку, газохімію та виробництво мінеральних добрив

У місті Салават у Башкортостані вночі пролунали вибухи, місцеві та моніторингові канали повідомляють про атаку безпілотників на комплекс «Газпром нафтохім Салават». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Telegram-канали Supernova+ та Exilenova+

За попередньою інформацією, безпілотники атакували територію великого нафтопереробного та нафтохімічного комплексу в Салаваті. Місцеві ресурси пишуть про вибухи в районі підприємства. Даних про характер пошкоджень, можливу пожежу чи зупинку виробництва наразі недостатньо. Офіційного підтвердження наслідків атаки від російської влади на момент публікації немає.

Дрони атакували комплекс «Газпрому» за 1300 км від України фото 1

«Газпром нафтохім Салават» розташований у місті Салават Республіки Башкортостан і входить до системи російського «Газпрому». Підприємство засноване у 1948 році. Його особливість – на одному промисловому майданчику зосереджені нафтопереробний і газохімічний заводи, а також завод «Мономер». Саме підприємство називає концентрацію повного циклу переробки вуглеводневої сировини, нафтохімії та виробництва мінеральних добрив на єдиному майданчику своєю ключовою перевагою.

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Що виробляє комплекс

«Газпром нафтохім Салават» має потужність переробки до 10 млн тонн вуглеводневої сировини на рік. Підприємство випускає понад 150 видів продукції, серед яких пальне, нафтохімічна сировина, полімери та мінеральні добрива.

Зокрема, комплекс виробляє:

  • автомобільний бензин;
  • дизельне пальне;
  • мазут;
  • дорожній бітум;
  • поліетилен;
  • етилен і стирол;
  • бутилові спирти;
  • аміак;
  • карбамід;
  • сірку та іншу нафтохімічну продукцію.

За даними Reuters, у 2024 році підприємство переробило близько 7,2 млн тонн нафти, що становило приблизно 2,7% усієї нафтопереробки Росії. За той самий рік завод виробив близько 2,5 млн тонн дизельного пального, 1,5 млн тонн бензину та 700 тис. тонн мазуту.

Комплекс має значення і для російської військової економіки. У серпні Генеральний штаб ЗСУ повідомляв, що «Газпром нафтохім Салават» залучений до забезпечення російської окупаційної армії. Тоді українські військові також повідомили про ураження підприємства та пожежу на його території.

Дрони атакували комплекс «Газпрому» за 1300 км від України фото 2

Один із найвіддаленіших уражених об'єктів

Салават розташований приблизно за 1300 км від державного кордону України. Цю відстань у серпні називав Генеральний штаб ЗСУ після попереднього удару по комплексу. 

Підприємство вже неодноразово ставало ціллю безпілотників. Після атаки 14 липня 2026 року роботу комплексу було зупинено. За даними Reuters, пошкоджень зазнали обидві установки первинної переробки нафти – АВТ-6 та АВТ-4. На них припадали відповідно близько 60% і 40% потужностей первинної переробки підприємства.  

«Газпром нафтохім Салават» уже фігурував у повідомленнях «Главкома» після попередніх атак. У липні йшлося про зупинку комплексу після удару, а в серпні – про підтверджене Генштабом ураження підприємства.  

Також моніторингові канали повідомляють про вибухи у Стерлітамаку, Башкортостан. Інформація про події в місті на момент публікації неповна.

Нагадаємо, 13 серпня Сили оборони України уразили «Газпром нафтохім Салават» у Башкортостані. Генеральний штаб підтвердив атаку та повідомив про пожежу на території підприємства. Відстань від комплексу до державного кордону України становить близько 1300 км.

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Теги: Газпром бензин завод військові пальне дизельне пальне

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