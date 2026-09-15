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У російській медицині загострився кадровий голод

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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У російській медицині загострився кадровий голод
Особливо відчутний дефіцит спостерігається серед вузькопрофільних фахівців
фото: «Коммерсантъ»

У Волгоградській, Ростовській та Астраханській областях, кадрова ситуація вже досягла критичної позначки 

У Росії загострюється масштабна кадрова криза, яка найсильніше вдарила по медичній сфері. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Службу зовнішньої розвідки.

За останніми даними, системі охорони здоров’я РФ не вистачає близько 23 тис. лікарів та понад 63 тис. фахівців середнього медичного персоналу. Зокрема у Волгоградській, Ростовській та Астраханській областях, ситуація вже досягла критичної позначки – на одну вакансію лікаря припадає лише 1,7 резюме.

«Особливо відчутний дефіцит спостерігається серед вузькопрофільних фахівців. У російських клініках бракує близько 15% необхідної кількості ортодонтів, а також дитячих стоматологів, імплантологів і щелепно-лицьових хірургів. Експерти пов’язують це не лише з нестачею практичного досвіду у випускників вищих закладів освіти, а й із низькою оплатою праці, через які вони залишають професію», – йдеться у повідомленні.

Розвідка наголосила, що у Санкт-Петербурзі, де формально задекларовано 100% укомплектованості лікарських посад, зберігається гостра потреба в дільничних терапевтах, педіатрах та працівниках швидкої допомоги. Влада визнає, що паперові показники закриваються лише завдяки тому, що медики змушені працювати на півтори-дві ставки, аби перекрити нестачу рук.

«Загалом дефіцит фахівців на Росії вже вийшов за межі охорони здоров’я та охопив суміжні сфери. За даними аналітиків ринку праці, кадровий голод охоплює і медицину, і торгівлю, і будівництво, і транспорт, створюючи системну кризу в соціальній та економічній сферах РФ», – додала розвідка.

До слова, військові госпіталі міноборони РФ виявилися переповненими через велику кількість поранених, тому учасників війни дедалі частіше лікують і реабілітують у звичайних цивільних лікарнях.

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Теги: росіяни росія медицина

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