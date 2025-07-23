Нардеп Тарута відзначає ювілей: цікаве про нардепа-колекціонера

Політик-колекціонер Сергій Тарута святкує 70-річчя

Сьогодні, 23 липня 2025 року, український підприємець, політик та народний депутат Сергій Тарута відзначає свій 70-річний ювілей. Про це повідомляє «Главком».

Сергій Тарута народився 23 липня 1955 року в селі Виноградне Донецької області. Він здобув дві вищі освіти: інженерну в Жданівському металургійному інституті та з менеджменту управління.

Широку відомість Сергій Тарута отримав як співзасновник та керівник корпорації «Індустріальний Союз Донбасу» (ІСД), яка свого часу була однією з великих металургійних компаній Східної Європи.

У 2014 році Сергій Тарута був призначений головою Донецької обласної державної адміністрації, де працював над захистом регіону та підтримкою місцевого населення.

фото: Сергій Тарута/facebook

Пізніше він продовжив свою діяльність у політиці. У 2014 році став народним депутатом України IX скликання. Обраний за мажоритарним округом №58 (м.Маріуполь) як самовисуванець. Позафракційний. У Верховній Раді він займався питаннями культури та очолював підкомітет з питань культурної спадщини.

Лідер партії «Основа», яка висунула його кандидатом у президенти.

фото: Сергій Тарута/facebook

У 2019 році балотувався на посаду президента України від партії «Основа» як її член. 16 березня 2019 року, вже після закінчення терміну можливого зняття з виборів, висловив підтримку кандидатці у президенти Юлії Тимошенко.

У 2019 році був обраний народним депутатом IX скликання від ВО «Батьківщина» номером 2 у списку як безпартійний. Член однойменної фракції. Перший заступник голови Комітету з питань економічного розвитку.

Поточна каденція Верховної Ради України – IX скликання. Вона була обрана 21 липня 2019 року.

фото: Сергій Тарута/facebook

Окрім професійної діяльності, Сергій Тарута відомий колекціонуванням предметів старовини, зокрема артефактів трипільської та скіфської культур. У декларації Тарути за 2024 рік – фрагмент архітектурної колони з білого мармуру. Знайшлась у декларації й коробочка для колоди карт із золота, діамантів та перламутру, а також шпилька Фаберже. Цей витвір мистецтва у вигляді конвалії містить 72 діаманти. Серед дивних речей в декларації Тарути також згадана карта 1796 року з відображеними Росією, Туреччиною та Польщею і азбука 1871-1872 років.

Загалом Сергій Тарута володіє понад 10 тисячами старовинних виробів та творів мистецтва. Повний список лише найменувань міг би зайняти сотні сторінок. Тут ікони, картини, скульптури, старовинні мапи, амфори, годинники, посуд, колекції монет тощо. Воно й не дивно, адже Тарута є співвласником музею «Платар», який час від часу проводить виставки своїх колекцій для громадян (у декларації Тарута пише, що там 9025 предметів, якими він володіє на 50%, але не надає перелік). У музеї зберігаються реліквії часів Трипільської культури, скіфів, Київської Русі та пізніші.

Серед найбільш цікавих експонатів з особистої (не музейної колекції) у Сергія Тарути є скульптури Родена, картини Рубенса та Брейгеля-старшого, колекція македонських монет 4-2 ст. до н.е., сережки з 46 діамантами та 2 сапфірами, шпилька Фаберже у вигляді конвалії з 72 діамантами, золотий портсигар з діамантами, ваза з портретом Івана Франка, бронзова статуетка Богдана Хмельницького, японські гончарні вироби 19 століття. Влiтку 2023 року на кордоні вже затримували колекцію музею “Платар”: тоді музейники пояснили, що везли експонати на виставку до Праги.

Сергій Тарута рідко розповідає про особисте життя. Відомо, що він одружений, дружину звуть Ольга. Має двох доньок: Катерину і Тетяну.

У 2020 році дочка нардепа Сергія Тарути Тетяна стала співвласником компанії Хеві Метал, пише NV. «З того часу як мене призначили спочатку на пост губернатора Донецької області, а потім я був обраний народним депутатом України, я відповідно до чинного законодавства України передав свої активи в управління третім особам і менеджерам, які приймають як управлінські рішення, так і інвестиційні. Я в свою чергу, ось уже протягом п’яти років практично весь свій час присвячую політичним інвестицій в розвиток України», – так в серпні 2019 року Сергій Тарута через пресслужбу партії «Основа» відповів на запит. При цьому він додав, що члени його сім'ї займаються підприємницькою діяльністю.

Наприкінці січня 2020 року в реєстрі Мін'юсту вже було вказано нового бенефіціарного власника ТОВ Хеві Метал. Ним стала Тетяна Тарута – молодша дочка Сергія Тарути.

Нагадаємо, у 2023 році Служба безпеки України спільно з митницею перешкодила спробі вивезти за кордон китайську частину колекції «Платар», яка належить бізнесмену Сергію Таруті.