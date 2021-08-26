Україну приймуть до НАТО. Заступник генсека Альянсу зробив заяву

Умовами вступу до НАТО є сукупність факторів, таких як стан реформ в країнах-претендентах та політичний консенсус

Посадовець вважає статус партнера з розширеними можливостями величезним позитивним кроком в правильному напрямку

Рішення про вступ України і Грузії в НАТО було підтверджено. Про це заступник генерального секретаря НАТО Мірча Джоане розповів в інтерв’ю Interfax-Україна.

«Рішення про вступ України і Грузії в НАТО є. Це було підтверджено на найвищому політичному рівні в Альянсі. Я закликаю наших українських друзів дотримуватися курсу і продовжувати готуватися через внутрішні реформи, які все ще потрібні для прийняття подальших рішень», – повідомив він.

Мірча Джоане додав, що для досягнення цієї мети є сукупність факторів, таких як стан реформ в країнах-претендентах та політичний консенсус у суспільстві.

«Тому немає ніякого автоматизму в цьому питанні, але завжди є заохочення, і я особисто роблю його, країнам, як Україна, дотримуватися курсу реформ, продовжувати співпрацю з НАТО на якомога більшій кількості фронтів. Статус Партнера з розширеними можливостями – це величезний позитивний крок в правильному напрямку. І я дивлюся на те, як Грузія, яка отримала цей статус трохи раніше, використовує його, це дуже важливо», – підсумував Мірча Джоане.

Нагадаємо, Віктор Ющенко розповів, як Меркель завадила руху України в НАТО.

Читайте також: