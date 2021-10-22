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    Думки вголос

    Росія нарощує інформаційний плацдарм для подальшої агресії проти України

    • Віктор Таран

      Політолог, голова Центру «Ейдос»

    •  glavcom.ua
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    Путін вважає, що присутність НАТО в Україні створює загрозу Росії - Росія нарощує інформаційний плацдарм для подальшої агресії проти України
    Путін вважає, що присутність НАТО в Україні створює загрозу Росії
    фото з відкритих джерел

    Важлива інформація для розуміння перспектив україно-російської війни

    Декілька тез із виступу Путіна на засіданні дискусійного клубу «Валдай».

    Росія закликає Захід відкинути недоречні амбіції та санкції та працювати разом. В тому числі для боротьби з коронавірусом.

    Є багато претензій до радянських керівників. Але не можна ставити на одну дошку нацистів і комуністів. Навіть через пакт Молотова-Рібентропа.

    Народ України не зможе легальними способами сформувати органи влади, які відповідають їхнім сподіванням. Можливо, їм хтось має допомогти.

    Медведчука намагаються притягти до відповідальності за його політичну позицію, а не через корупцію. На Україні при владі не легітимний президент. Зараз при владі група корупційних людей, яка керує країною. В Україні людям голову не дають підняти, а за політичну позицію вбивають прямо на вулиці.

    Голова Пентагону по суті відкриває Україні двері в НАТО, так і треба трактувати його слова.

    Присутність НАТО на Україні створює загрозу Росії.

    Росію обдурили, коли заявляли, що військова інфраструктура НАТО не буде розширюватися на схід.

    Росія дружить з Китаєм не проти когось. А в інтересах один одного.

    Дефіціт газу в Європі може скласти найближчим часом близько 70 млрд кубометрів.

    Дякуємо європейцям за санкції. Ефект від контрзаходів і імпортозаміщення виявився хорошим для РФ.

    Підсумовуємо.

    Росія нарощує інформаційний плацдарм для подальшої агресії проти України та Європи. Будьмо уважні.

    Джерело: блог Віктора Тарана

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Росія НАТО санкції президент
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    Росія нарощує інформаційний плацдарм для подальшої агресії проти України