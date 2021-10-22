Путін вважає, що п рисутність НАТО в Україні створює загрозу Росії

Важлива інформація для розуміння перспектив україно-російської війни

Декілька тез із виступу Путіна на засіданні дискусійного клубу «Валдай».

Росія закликає Захід відкинути недоречні амбіції та санкції та працювати разом. В тому числі для боротьби з коронавірусом.

Є багато претензій до радянських керівників. Але не можна ставити на одну дошку нацистів і комуністів. Навіть через пакт Молотова-Рібентропа.

Народ України не зможе легальними способами сформувати органи влади, які відповідають їхнім сподіванням. Можливо, їм хтось має допомогти.

Медведчука намагаються притягти до відповідальності за його політичну позицію, а не через корупцію. На Україні при владі не легітимний президент. Зараз при владі група корупційних людей, яка керує країною. В Україні людям голову не дають підняти, а за політичну позицію вбивають прямо на вулиці.

Голова Пентагону по суті відкриває Україні двері в НАТО, так і треба трактувати його слова.

Присутність НАТО на Україні створює загрозу Росії.

Росію обдурили, коли заявляли, що військова інфраструктура НАТО не буде розширюватися на схід.

Росія дружить з Китаєм не проти когось. А в інтересах один одного.

Дефіціт газу в Європі може скласти найближчим часом близько 70 млрд кубометрів.

Дякуємо європейцям за санкції. Ефект від контрзаходів і імпортозаміщення виявився хорошим для РФ.

Підсумовуємо.

Росія нарощує інформаційний плацдарм для подальшої агресії проти України та Європи. Будьмо уважні.

Джерело: блог Віктора Тарана

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