Росія нарощує інформаційний плацдарм для подальшої агресії проти України
Важлива інформація для розуміння перспектив україно-російської війни
Декілька тез із виступу Путіна на засіданні дискусійного клубу «Валдай».
Росія закликає Захід відкинути недоречні амбіції та санкції та працювати разом. В тому числі для боротьби з коронавірусом.
Є багато претензій до радянських керівників. Але не можна ставити на одну дошку нацистів і комуністів. Навіть через пакт Молотова-Рібентропа.
Народ України не зможе легальними способами сформувати органи влади, які відповідають їхнім сподіванням. Можливо, їм хтось має допомогти.
Медведчука намагаються притягти до відповідальності за його політичну позицію, а не через корупцію. На Україні при владі не легітимний президент. Зараз при владі група корупційних людей, яка керує країною. В Україні людям голову не дають підняти, а за політичну позицію вбивають прямо на вулиці.
Голова Пентагону по суті відкриває Україні двері в НАТО, так і треба трактувати його слова.
Присутність НАТО на Україні створює загрозу Росії.
Росію обдурили, коли заявляли, що військова інфраструктура НАТО не буде розширюватися на схід.
Росія дружить з Китаєм не проти когось. А в інтересах один одного.
Дефіціт газу в Європі може скласти найближчим часом близько 70 млрд кубометрів.
Дякуємо європейцям за санкції. Ефект від контрзаходів і імпортозаміщення виявився хорошим для РФ.
Підсумовуємо.
Росія нарощує інформаційний плацдарм для подальшої агресії проти України та Європи. Будьмо уважні.
Джерело: блог Віктора Тарана