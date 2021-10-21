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    Путін побачив у візиті глави Пентагону в Київ відкриття дверей у НАТО

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    19 жовтня в&nbsp;Україну прибув глава Пентагону Ллойд Остін, який, зокрема, зустрівся з президентом Володимиром Зеленським - Путін побачив у візиті глави Пентагону в Київ відкриття дверей у НАТО
    19 жовтня в Україну прибув глава Пентагону Ллойд Остін, який, зокрема, зустрівся з президентом Володимиром Зеленським
    фото: president.gov.ua

    На думку президента країни-агресорки, формальне членство в НАТО може і не відбутися, а військове освоєння території України вже триває

    Президент Росії Володимир Путін заявив, що вступ України в НАТО – це проблема, яка бентежить Кремль, а візит глави Пентагону в Київ – це фактичне «відкриття дверей» для України в Альянс. Про це Путін заявив під час виступу на міжнародному дискусійному клубі «Валдай».

    «Формальне членство в НАТО може і не відбутися, а військове освоєння території України вже триває і це реально створює загрозу для Росії... Ось приїхав міністр оборони (США до Києва, – ред.), який по суті відкриває двері Україні в НАТО. По суті, його заяву потрібно і можна саме так трактувати. Ніхто не говорить: «Ні», – заявив президент країни-агресорки.

    За його словами, «це не гарантія безпеки для Росії – це просто розмови на задану тему і, звичайно, РФ це турбує».

    Зазначимо, президент Володимир Зеленський назвав США головним партнером України в питанні безпеки.

    Як відомо, 19 жовтня в Україну прибув глава Пентагону.

    У Києві Ллойд Остін, зокрема, заявив: давайте чітко говорити, що Росія почала війну на Донбасі.

    Також міністр оборони США вшанував пам’ять загиблих українських героїв.

    Під час вересневого робочого візиту президента Володимира Зеленського до Вашингтона він провів переговори з Ллойдом Остіном, який пообіцяв йому здійснити візит в Україну.

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    Теги: Росія НАТО Путін політика Україна президент Пентагон
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    Путін побачив у візиті глави Пентагону в Київ відкриття дверей у НАТО