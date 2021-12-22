Експерт розповів, що не так із економічними паспортами

Системну політику щодо дитинства та сім'ї влада вирішила замінити гучними обіцянками

Влада займається «вбивчим популізмом», пропонуючи суспільству економічні паспорти замість системної політики, яка б забезпечувала дітей усім необхідним з моменту народження. Про це заявив ексуповноважений президента України з прав дитини Микола Кулеба, пише «Апостроф».

Він зазначив, що системну політику щодо дитинства та сім'ї влада вирішила замінити гучними обіцянками створення інституту так званих економічних паспортів. Це механізм, відповідно до якого плата за використання надр накопичуватиметься на персональних рахунках дітей українських громадян. Політики обіцяють, що до повноліття на рахунку кожного українського громадянина, який народився після 2019 року, накопичиться близько $10 тис.

Втім, на думку Кулеби, це не просто популізм, а «вбивчий популізм». Річ у тому, що розв'язувати проблеми дітей потрібно було ще «вчора».

«Держава готова брати гроші в олігархів і як би давати на майбутнє дітей. Чисто марксистська ідеологія. Але питання в тому, що діти живуть сьогодні та ніхто не знає, що буде через 18 років, коли новонароджений досягне повноліття. Кожна третя дитина живе за межею бідності, а це означає, що він не має нормальних умов вдома для дорослішання, харчування, медичного обслуговування», – каже співрозмовник.

Він упевнений, що в таких умовах дитина не зможе нормально сформуватися. Адже у віці шести років 30% дітей в Україні вже мають хронічні захворювання через те, що проживають у неблагополучних умовах.

«Тобто ми не готові підтримати дитину від народження у його власній сім'ї, забезпечивши її всім необхідним. Натомість ми будемо спрямовувати якісь міфічні гроші на якийсь уявний рахунок, щоб через 18 років дитина щось отримала. Але в якому стані ця дитина буде?, – нарікає Кулеба і додає, що до трьох років у дитини формується 80% мозку. 75% їжі, яку отримує у цей час дитина, йде на формування мозку.

«Тому якщо ми сьогодні не забезпечимо базові потреби дітей з народження, ця дитина не зможе нормально розвиватися. Що більше, чи залишиться ця дитина після досягнення 18 років в Україні?», – запитує він.

Нагадаємо, «слуги» хочуть видавати «економічний паспорт» ще одній категорії громадян: кому пощастить.

Раніше радник президента України з економічних питань Олег Устенко розповів, чому виплати на економічний паспорт отримуватимуть діти, які народилися після 2019 року.

Як відомо, 6 грудня Зеленський вніс у Раду законопроєкт про економічний паспорт українця.

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